 

Более половины британцев недовольны премьер-министром Сунаком, утверждают в России

30.01.2023, 20:50, Новости дня
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Большинство британцев недовольны результатами работы премьер-министра Риши Сунака, и предсказывают победу Лейбористкой партии на предстоящих выборах, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos.

Социсследование, в котором с 18 по 25 января принял участие 1001 совершеннолетний британец, показало, что 55% опрошенных не удовлетворены работой Сунака. Отмечается, что это на 6% больше, чем показали результаты опроса в декабре. При этом довольны Сунаком лишь 26%. У лидера лейбористов Кира Стармера этот показатель достиг 36%.

Согласно данным опроса, уровень одобрения у правительства Британии в целом составляет 14%, а недовольны им 76% респондентов, передает ТАСС.

Отмечается, что если бы выборы состоялись сегодня, то за Лейбористскую партию отдали бы свои голоса 51% опрошенных, у Консервативной партии всего 26%.

Ранее британцы раскритиковали премьера Сунака за планы поставить танковую эскадрилью Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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