В СК начали расследовать факт обстрела Белгородской области

Следственный комитет (СК) начал расследовать факт обстрелов Белгородской области, где пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по информации органов исполнительной власти, в результате обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области осколочные ранения и контузию получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

Как информирует агентство, в Никитовском районе Горловки обстрелу вооруженных формирований Украины подверглись детский сад, многоквартирный дом и административное здание.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.

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