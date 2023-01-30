В СК начали расследовать факт обстрела Белгородской области
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Следственный комитет (СК) начал расследовать факт обстрелов Белгородской области, где пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что по информации органов исполнительной власти, в результате обстрела села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области осколочные ранения и контузию получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
Как информирует агентство, в Никитовском районе Горловки обстрелу вооруженных формирований Украины подверглись детский сад, многоквартирный дом и административное здание.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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