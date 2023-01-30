Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать неизбирательных ударов после обстрела больницы в ЛНР

Все стороны конфликта в Украине должны избегать неизбирательных обстрелов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР и другим гражданским объектам.

Дюжаррик отметил, что на выходных в ходе обстрелов были повреждены медицинские учреждения. «В субботу вечером, согласно сообщениям, десятки мирных граждан погибли и были ранены в ходе удара по больнице в Новоайдаре», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, в воскресенье сообщалось об атаках в Херсоне «и других частях региона, которые, находятся под контролем Украины».

«Очевидно, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные удары и требует, чтобы стороны предпринимали все возможные меры предосторожности с целью избежания и минимизации ущерба для гражданских лиц», – подчеркнул Дюжаррик, добавив, что они призывают «обе стороны исполнять эти обязательства».

В субботу украинские войска из американских РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Согласно сообщению Минобороны РФ, из числа пациентов и медперсонала учреждения погибли 14 человек, ранены 24 человека.

Накануне в МИД РФ заявили, что обстрелы ВСУ больниц в Новоайдаре и Новой Каховке является военным преступлением Киева «и его западных хозяев», организаторы и исполнители понесут наказание.

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