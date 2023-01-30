Ученые рассказали, как киты приобрели гигантские размеры

В процессе новой исследовательской работы специалисты решили выяснить, как киты приобрели столь гигантские размеры. Результаты эксперимента опубликованы в Gismeteo.

Было изучено девять генов, пять из которых связаны с выработкой гормона роста, и четыре, связанных с ростом коров и овец. Среди них были гены GHSR, IGF2, IGFBP2, IGFBP7 и EGF, а также NCAPG. LCORL, PLAG1e ZFAT.

Результаты исследования продемонстрировали, что четыре из изученных генов помогли китами вырасти до таких огромных размеров. Также отмечается, что GHSR и IGFBP7 играют важную роль в контроле деления клеток. При повышении уровня этих двух генов, морские обитатели могут избежать некоторых негативных последствий, такие как раковые образования.