 

Ученые рассказали, как киты приобрели гигантские размеры

30.01.2023, 20:30, Разное
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В процессе новой исследовательской работы специалисты решили выяснить, как киты приобрели столь гигантские размеры. Результаты эксперимента опубликованы в Gismeteo.

Было изучено девять генов, пять из которых связаны с выработкой гормона роста, и четыре, связанных с ростом коров и овец. Среди них были гены GHSR, IGF2, IGFBP2, IGFBP7 и EGF, а также NCAPG. LCORL, PLAG1e ZFAT.

Результаты исследования продемонстрировали, что четыре из изученных генов помогли китами вырасти до таких огромных размеров. Также отмечается, что GHSR и IGFBP7 играют важную роль в контроле деления клеток. При повышении уровня этих двух генов, морские обитатели могут избежать некоторых негативных последствий, такие как раковые образования.


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