 

Неэффективное управление Петербургом принесло Беглову восьмое место в антирейтинге «Незыгаря»

30.01.2023, 20:30, Разное
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Губернатора Петербурга Александра Беглова в новом антирейтинге Telegram-канала «Незыгарь» разместили на 8 месте. На позиции градоначальника повлиял целый ряд событий. Среди них – петиция с требованием отставки с поста градоначальника. Она набрала более 40 тыс. подписей. Кроме того, данные последних закрытых соцпоросов свидетельствуют о его низком уровне поддержки со стороны горожан.

«Есть петиция с требованием отставки губернатора. Она набрала более 42 тыс. подписей, правда, составителей почему-то не смущает, что сама петиция размещена благодаря американской организации, которая вряд ли кураторами внутренней политики рассматривается в качестве легитимного инструмента давления на российских губернаторов», – отмечают авторы Telegram-канала «Незыгарь».

Горожане неоднократно выражали недовольство работой Беглова. В частности, в Смольном так и не могут решить проблему с некачественной уборкой Северной столицы в зимний период. Отмечается, что если петиция с требованием отставки действующего губернатора Петербурга достигнет 50 тысяч, то, вероятно, она станет одной из наиболее популярных коллективных просьб на портале Сhange.org.

СМИ также обращали внимание на соцопросы, которые указывают на недоверие к нынешнему градоначальнику. Так, в одном из них 60% респондентов недовольны деятельностью губернатора. По мнению аналитиков, такие низкие показатели могут не позволить Беглову переизбраться на второй срок.


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