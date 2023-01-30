Мнение: Чего лишились эмигранты, «Мыши» Крылова и переезд в «мирную страну»
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1. Эмигранты в Твиттере обсуждают, как изменилась их жизнь после отъезда из России. Застрельный пост в беседе более-менее нейтральный. А вот ответы уехавших полны жалоб и стенаний (ссылка):
А какие вещи исчезли у вас из обихода после переезда в другую страну?
У меня:
– кинуть денег на телефон
– маршрутка
– не забыть заплатить за свет
– оп, аванс капнул!
– рамки на входе в ТЦ
– турникеты в метро
– пиликание домофона
– консьержка
– идти на почту за посылкой
<…>
У меня после переезда в другую страну исчезли:
– Путешествия три раза в год
– Быстрый и дешёвый интернет
– Выставки и театры
– Такси и убер
– Филадельфия с лососем
– Бутерброды с сыром
– Зимняя обувь
– Переобувание машины
– Маник и прочее бьюти
– Быстрая доставка всего
<…>
– общественный транспорт
– скорая помощь и госпитализация 1-2 раза в год на 2-3 недели
– четырёхслойная туалетная бумага
– дешёвый мобильный интернет
– походы к врачам по каждому нагугленному синдрому
<…>
– пить воду из-под крана
– маникюр и брови
– на изи переводить деньги в приложении банка
– такси
– кинотеатр (не совсем, но дорого <…>)
– снимать показание счётчика
– чаевые
– отопление
– таблетки без рецепта
– ветронепродуваемые штаны
<…>
– Парадоксальным образом, «Ездить на лифте», хотя надеюсь, что переедем в дом с лифтом в обозримом будущем
– Заказывать одежду с возможностью примерки в пункте выдачи
– Чистить обувь от соляных разводов зимой
– Смотреть пробки по картам
– Пить кофе с эклерами
<…>
Исчезли:
– нормальная доставка продуктов
– продукты с маркировкой (дата и состав)
– пункты выдачи заказов (в привычном количестве)
– почтовые ящики
– хорошая косметология
– суши
– необходимость кошелька/картхолдера
– духовой шкаф
– хороший и недорогой интернет
<…>
Из моей жизни пропали:
– отопление
– метро
– машина
– своя квартира
– кот (надеюсь, вскоре он ко мне приедет)
– заказ продуктов на дом
– Мои родители и брат – я предательница.
– Работа – прощай Ростелек, также прощай депрессия.
– вместо рамок в ТЦ – досмотр вещей
С некоторым удивлением креативный класс обнаружил, что жизнь в России более комфортна, чем за рубежом. Что же — за русофобию надо платить, равно как и за дружбу с США. И элементарный житейский комфорт — ещё далеко не самая высокая цена. Некоторым в 2022-2023 эти два греха обходятся куда как дороже.
2. Блогер monetam цитирует злободневную басню Крылова (ссылка):
«Сестрица! знаешь ли, беда!»
На корабле Мышь Мыши говорила:
«Ведь оказалась течь: внизу у нас вода
Чуть не хватила
До самого мне рыла».
(А правда, так она лишь лапки замочила.)
«И что диковинки — наш капитан
Или с похмелья, или пьян.
Матросы все — один ленивее другого;
Ну, словом, нет порядку никакого.
Сейчас кричала я во весь народ,
Что ко дну наш корабль идет:
Куда! — Никто и ухом не ведет,
Как будто б ложные я распускала вести;
А ясно — только в трюм лишь стоит заглянуть,
Что кораблю и час не протянуть.
Сестрица! неужели нам гибнуть с ними вместе!
Пойдем же, кинемся, скорее, с корабля;
Авось, не далеко земля!»
Тут в Океан мои затейницы спрыгнули
И — утонули;
А наш корабль, рукой искусною водим,
Достигнул пристани и цел, и невредим.
Теперь пойдут вопросы:
А что же капитан и течь, и что матросы?
Течь слабая, и та
В минуту унята;
А остальное — клевета.
3. Комментарий Виктора Мараховского по поводу недавней атаки дронов на Иран, к которой, скорее всего, причастен Израиль (ссылка):
Минутка приветов.
Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет девочке Лене, которая командовала Яндексом, но уехала в гос-во Израиль со словами «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Уже понедельник, так что мы можем констатировать факт: беглые борцы за мир факт агрессии Израиля против Ирана проигнорировали. Причина понятна — никакие они не пацифисты, на войны им глубоко наплевать. То есть чисто по-человечески, конечно, им хотелось бы, чтобы никаких войн не было, но если войны существуют, и если там даже кто-то гибнет, да и пускай, своих проблем хватает. Проблема войн в головах российских интеллигентов лежит где-то в дальнем пыльном углу, на одной полке с проблемой облысения мужчин среднего возраста. Интеллигенты признают, что обе проблемы серьёзные, что-то надо с ними делать, но… это не единственные и не главные их проблемы, хватает и других забот.
В феврале 2022, когда наша intelligentsia заходилась в пронзительном крике из-за СВО, её волновали не военные действия сами по себе. Ну, серьёзно, новые израильтяне нападение Израиля на Иран даже поддерживают. Потому что у Израиля есть интересы, и эти интересы несовместимы с интересами Ирана, а там, где дипломаты замолкают, начинают разговор пушки. Те из беглецов, кто почестнее, даже признают, что у Ирана тоже есть своя правда: просто вот карты так легли, что у Израиля не осталось других вариантов, кроме как воевать со своими соседями. Кстати, всё это для Израиля очень опасно, ибо США не вечны, а политику террора Израилю соседи не простят, но эту нехорошую мыслишку израильтяне стараются от себя отгонять.
Так вот, пацифизм беглым интеллигентам чужд. В основе их убеждений лежит ненависть к современной России. Некоторые полагают, будто они ненавидят Россию из-за любви к США, но нет, не совсем так: Америку многие интеллигенты недолюбливают и осуждают. Моральным авторитетом для них служит не американский посол, а свой же брат интеллигент, который если и получает деньги в Госдепе США, то делает это не напоказ. Краеугольным же камнем идеологии убежавших является стыд за нас с вами, за русский народ.
Перенесёмся мысленно в тёмные феодальные времена. Молодой крестьянин видит, как его отец, — простой мужик в дешёвой одежде и с чёрной каймой под ногтями, — даёт пощёчину красивому дворянину, касаясь его розового ухоженного лица своей грязной, пахнущей навозом ладонью. Какой позор, как это пережить! Как посмел этот холоп, существо униженное и второсортное по своей сути, проявить агрессию в адрес аристократа! Как же юноше стыдно, что этот обнаглевший крестьянин является его отцом!
Вот примерно так российская интеллигенция увидела начало СВО. Россия в их понимании — страна третьего сорта. Поэтому в феврале наш креативный класс испытал невыносимый стыд, наблюдая как страна третьесортная, заведомо униженная и не имеющая никаких прав, посмела дерзко ответить на вызов первосортных стран, вступить в конфликт с сообществом цивилизованных государств во главе с США. С Израилем ситуация принципиально другая. Во-первых, Израиль всё же не вполне свой, за него не так стыдно. А во-вторых, и стыдиться-то нечего, так как Израиль — цивилизованное государство, и потому имеет полное право хлестать кнутом всяких окрестных дикарей.
Хотите поспорить? Полагаете, что российский креативный класс не делит народы на сорта? Что же, я с радостью прочту любые аргументы. Особенно интересно мне будет посмотреть на свежие реплики смелых русских рок-звёзд, которые год назад бросали в сторону России самые страшные оскорбления, а сейчас, проявляя несгибаемую принципиальность бунтарей, наверняка возмущаются нападением Израиля на Иран.
Источник: Место для дискуссий
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