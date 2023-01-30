Мнение: Чего лишились эмигранты, «Мыши» Крылова и переезд в «мирную страну»

1. Эмигранты в Твиттере обсуждают, как изменилась их жизнь после отъезда из России. Застрельный пост в беседе более-менее нейтральный. А вот ответы уехавших полны жалоб и стенаний (ссылка):



А какие вещи исчезли у вас из обихода после переезда в другую страну?

У меня:

– кинуть денег на телефон

– маршрутка

– не забыть заплатить за свет

– оп, аванс капнул!

– рамки на входе в ТЦ

– турникеты в метро

– пиликание домофона

– консьержка

– идти на почту за посылкой

<…>

У меня после переезда в другую страну исчезли:

– Путешествия три раза в год

– Быстрый и дешёвый интернет

– Выставки и театры

– Такси и убер

– Филадельфия с лососем

– Бутерброды с сыром

– Зимняя обувь

– Переобувание машины

– Маник и прочее бьюти

– Быстрая доставка всего

<…>

– общественный транспорт

– скорая помощь и госпитализация 1-2 раза в год на 2-3 недели

– четырёхслойная туалетная бумага

– дешёвый мобильный интернет

– походы к врачам по каждому нагугленному синдрому

<…>

– пить воду из-под крана

– маникюр и брови

– на изи переводить деньги в приложении банка

– такси

– кинотеатр (не совсем, но дорого <…>)

– снимать показание счётчика

– чаевые

– отопление

– таблетки без рецепта

– ветронепродуваемые штаны

<…>

– Парадоксальным образом, «Ездить на лифте», хотя надеюсь, что переедем в дом с лифтом в обозримом будущем

– Заказывать одежду с возможностью примерки в пункте выдачи

– Чистить обувь от соляных разводов зимой

– Смотреть пробки по картам

– Пить кофе с эклерами

<…>

Исчезли:

– нормальная доставка продуктов

– продукты с маркировкой (дата и состав)

– пункты выдачи заказов (в привычном количестве)

– почтовые ящики

– хорошая косметология

– суши

– необходимость кошелька/картхолдера

– духовой шкаф

– хороший и недорогой интернет

<…>

Из моей жизни пропали:

– отопление

– метро

– машина

– своя квартира

– кот (надеюсь, вскоре он ко мне приедет)

– заказ продуктов на дом

– Мои родители и брат – я предательница.

– Работа – прощай Ростелек, также прощай депрессия.

– вместо рамок в ТЦ – досмотр вещей

С некоторым удивлением креативный класс обнаружил, что жизнь в России более комфортна, чем за рубежом. Что же — за русофобию надо платить, равно как и за дружбу с США. И элементарный житейский комфорт — ещё далеко не самая высокая цена. Некоторым в 2022-2023 эти два греха обходятся куда как дороже.

2. Блогер monetam цитирует злободневную басню Крылова (ссылка):



«Сестрица! знаешь ли, беда!»

На корабле Мышь Мыши говорила:

«Ведь оказалась течь: внизу у нас вода

Чуть не хватила

До самого мне рыла».

(А правда, так она лишь лапки замочила.)

«И что диковинки — наш капитан

Или с похмелья, или пьян.

Матросы все — один ленивее другого;

Ну, словом, нет порядку никакого.

Сейчас кричала я во весь народ,

Что ко дну наш корабль идет:

Куда! — Никто и ухом не ведет,

Как будто б ложные я распускала вести;

А ясно — только в трюм лишь стоит заглянуть,

Что кораблю и час не протянуть.

Сестрица! неужели нам гибнуть с ними вместе!

Пойдем же, кинемся, скорее, с корабля;

Авось, не далеко земля!»

Тут в Океан мои затейницы спрыгнули

И — утонули;

А наш корабль, рукой искусною водим,

Достигнул пристани и цел, и невредим.

Теперь пойдут вопросы:

А что же капитан и течь, и что матросы?

Течь слабая, и та

В минуту унята;

А остальное — клевета.

3. Комментарий Виктора Мараховского по поводу недавней атаки дронов на Иран, к которой, скорее всего, причастен Израиль (ссылка):

Минутка приветов.

Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет девочке Лене, которая командовала Яндексом, но уехала в гос-во Израиль со словами «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями».

Уже понедельник, так что мы можем констатировать факт: беглые борцы за мир факт агрессии Израиля против Ирана проигнорировали. Причина понятна — никакие они не пацифисты, на войны им глубоко наплевать. То есть чисто по-человечески, конечно, им хотелось бы, чтобы никаких войн не было, но если войны существуют, и если там даже кто-то гибнет, да и пускай, своих проблем хватает. Проблема войн в головах российских интеллигентов лежит где-то в дальнем пыльном углу, на одной полке с проблемой облысения мужчин среднего возраста. Интеллигенты признают, что обе проблемы серьёзные, что-то надо с ними делать, но… это не единственные и не главные их проблемы, хватает и других забот.

В феврале 2022, когда наша intelligentsia заходилась в пронзительном крике из-за СВО, её волновали не военные действия сами по себе. Ну, серьёзно, новые израильтяне нападение Израиля на Иран даже поддерживают. Потому что у Израиля есть интересы, и эти интересы несовместимы с интересами Ирана, а там, где дипломаты замолкают, начинают разговор пушки. Те из беглецов, кто почестнее, даже признают, что у Ирана тоже есть своя правда: просто вот карты так легли, что у Израиля не осталось других вариантов, кроме как воевать со своими соседями. Кстати, всё это для Израиля очень опасно, ибо США не вечны, а политику террора Израилю соседи не простят, но эту нехорошую мыслишку израильтяне стараются от себя отгонять.

Так вот, пацифизм беглым интеллигентам чужд. В основе их убеждений лежит ненависть к современной России. Некоторые полагают, будто они ненавидят Россию из-за любви к США, но нет, не совсем так: Америку многие интеллигенты недолюбливают и осуждают. Моральным авторитетом для них служит не американский посол, а свой же брат интеллигент, который если и получает деньги в Госдепе США, то делает это не напоказ. Краеугольным же камнем идеологии убежавших является стыд за нас с вами, за русский народ.

Перенесёмся мысленно в тёмные феодальные времена. Молодой крестьянин видит, как его отец, — простой мужик в дешёвой одежде и с чёрной каймой под ногтями, — даёт пощёчину красивому дворянину, касаясь его розового ухоженного лица своей грязной, пахнущей навозом ладонью. Какой позор, как это пережить! Как посмел этот холоп, существо униженное и второсортное по своей сути, проявить агрессию в адрес аристократа! Как же юноше стыдно, что этот обнаглевший крестьянин является его отцом!

Вот примерно так российская интеллигенция увидела начало СВО. Россия в их понимании — страна третьего сорта. Поэтому в феврале наш креативный класс испытал невыносимый стыд, наблюдая как страна третьесортная, заведомо униженная и не имеющая никаких прав, посмела дерзко ответить на вызов первосортных стран, вступить в конфликт с сообществом цивилизованных государств во главе с США. С Израилем ситуация принципиально другая. Во-первых, Израиль всё же не вполне свой, за него не так стыдно. А во-вторых, и стыдиться-то нечего, так как Израиль — цивилизованное государство, и потому имеет полное право хлестать кнутом всяких окрестных дикарей.

Хотите поспорить? Полагаете, что российский креативный класс не делит народы на сорта? Что же, я с радостью прочту любые аргументы. Особенно интересно мне будет посмотреть на свежие реплики смелых русских рок-звёзд, которые год назад бросали в сторону России самые страшные оскорбления, а сейчас, проявляя несгибаемую принципиальность бунтарей, наверняка возмущаются нападением Израиля на Иран.