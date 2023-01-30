Скандалы: Партия ЛДПР во главе Слуцкого продолжает набирать политические очки

Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого продолжает держать курс на высокие показатели в рейтингах независимых исследовательских агентств и аналитиков

Дальнейшее предложение актуальных законодательных инициатив лишь укрепит политический вес организации. Ранее депутаты выступили с предложением освободить пенсионеров от уплаты страховых взносов и убрать их из системы обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 30 января.

Если мера будет одобрена, то работодатели будут охотнее принимать на работу пожилых россиян, так как за них не придется платить взносы. После назначения на руководящий пост Слуцкого отношение граждан к ЛДПР улучшилось на 25%. По словам аналитиков, укрепление политического веса организации будет возможно благодаря взглядам лидера, который реагирует на запросы общества и реализовывает их.

Марина Малахова