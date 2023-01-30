Личное: “Задаривает подарками”

Вчера мы письмо пытались разбирать, как женщина, живущая с любящим мужем, встретила другого и все завертелось.

И вот для сравнения другое письмо, где тоже женщина, и тоже муж, тоже другого встретила и, можно сказать, что-то завертелось.

Но не так.

Давайте разницу увидим путем сравнения.

lizliza1

Добрый день , уважаемая Эволюция!

Возможно , мое письмо будет интересно для разбора.

Мне 35, я замужем ,есть ребенок.

Работаю коммерческим директором в компании мужа. Выгляжу на свой возраст.

У меня замечательный муж , очень хороший , но у нас дефолт из-за того , что он пил три года, а я его успела разлюбить за это время. Не уходила, потому что ребенок, работа да и просто, как-то страшно мне все менять было.

(Вчерашняя автор мужа любила, эта нет. Хотя она дает понять, что муж-то ее продолжал любить, разница большая. Женщина, которая не любит мужа, да еще сообщает об этом, фигуру в поле имеет слабую. Понятно почему?)

Я мужу никогда не изменяла, даже когда был в отношениях совсем крах, я об этом даже не думала.Но вот в прошлом году пошла на учебу и там познакомилась с С. Я даже не знаю как так все закрутилось , сначала просто болтали на учебе много, я смотрела на него как дура с открытым ртом. Ну очень красивый , успешный. Мечта какая-то.

(Автор увидела мужчину и обалдела, как он ей подходит. Фокус на его ОЗ. А у той автора фокус был на чем? И в чем разница?)

Потом он позвал меня на ужин, я пошла. Потом встречались на обед у него в городе, потом я улетела из страны , он прилетел ко мне, обратно летели вместе.

(Он позвал ее на ужин, потом она полетела к нему на обед. Видно, чей перевес шагов с самого начала?)

И так мы и встречались , мог спонтанно ко мне в город приехать и написать «позавтракаешь со мной?». Подарки очень дорогие мне дарил. Сказать , что я влюбилась -это конечно, мягко будет сказано. Через месяца три сказал, что готов уйти из семьи , что любит очень. Я сначала испугалась , а потом сказала , что я тоже уйду. Но за этим ничего не последовало.

(Сходства с тем письмом с самого начала не было, но вот здесь начинается полная противоположность. Там мужчина добивался ухода автора от мужа, здесь автор добивается мужчины. Если громкие слова не сопровождаются совсем никаким действием, это всегда ответ на щипцы, если и не внешние, то внутренние, это аксиома поля. Кто пояснит, почему?)

Так прошло еще пару месяцев, я поняла, что значимости моей не хватает все-таки. Начал с женой при мне подолгу разговаривать, отказался от поездки , сказал, что жене объяснить не сможет. Я все поняла , написала ему , что давай наверное закончим все, люблю тебя, но такая роль меня тяготит. Он написал, что он сам не готов быть без меня, но его я приняла такое решение , то убеждать меня в обратном не будет.

(Два месяца она нависала над ним после его слов неосторожных. Не имеет никакого значения, под щипцами, под алкоголем, или просто в порыве каком-то он сказал ей те слова, потому что от ее ждуна он все больше сожалел о сказанном. А она не хотела отказываться от обещанного, как нечистая сила в сказках: “Должооооок!”. Поэтому в какой-то момент и не выдержала, достала последние щипцы = распрощалась, а он воспользовался и красиво все закончил)

Я готовилась, что мне будет плохо. Но чтобы так. Я заболела просто сразу на следующий день , сильно , валялась просто в каком-то бреду. Провалялась так пять дней и не выдержала , написала ему , что я его люблю и что если он еще не передумал быть со мной , то я была бы рада все вернуть. Стыдно сейчас вспоминать. Попросил паузу. Через два дня написал длинное письмо о том, что он не готов уходить из семьи все- таки, что очень меня любит , но уйти не готов и продолжать тоже , потому что боится разрушить семью.

(Так она потеряла остатки значимости и фору на красивый финал, приняв его галантный шланг за пику. Почему ей померещился ее косяк и его пика, кто ответит?)

Это понятно и он прав. Я ему ответила : поняла ,хорошо. через неделю приедет твой подарок , я тебе его курьером верну ( а там очень дорогой прям подарок, не могу я его оставить). Пока.

Он мне написал , что хотел бы, чтобы я подарок оставила.

(Возвращать подарок в данном случае и особенно извещать об этом – это тоже щипцы. Понятно почему? И по части подарков эта автор могла бы конкурировать со вчерашней, как ей кажется, но это совсем другие подарки, и по контексту, и по смыслу. Поясните?)

Но я верну, не хочу, чтобы мне что-то о нем напоминало. Стало очень мне нехорошо, конечно. Подумала, что как-то это все вообще нечестно и некрасиво с моей стороны было. Муж мой все делает , чтобы отношения наладить, задаривает меня подарками, очень старается. А я … по гостиницам с С.

(Она делает вид, что испытывает вину перед мужем, но на самом деле подкармливает корону. “По гостиницам” – в прошлом. Сейчас ее уже бросили и бросили бесповоротно, после того как она выпрашивала остаться на любых условиях. То есть сейчас ее косяк перед мужем намного больше, ее бросил любовник, а она плачет по нему. Это намного больше косяк перед мужем и этот косяк она в силах прервать сейчас же. Но в ее формулировках – она – с любовником, а муж страдает от ревности. То есть она воображает себя вчерашним автором, но между ними – пропасть)

И я понимаю , что я С люблю , боюсь , что меня начнёт шатать, боюсь ему написать как тогда в каком-то бреду. Очень плохо мне сейчас , не знаю как себя собрать, чтобы жить дальше.

(Она боится написать, потому что не хочет осознавать, что влечение С к ней сначала прошло, потом началась досада, а теперь уже он будет избегать ее писем. В ее воображении их попрежнему тянет друг к другу. То есть когда авторы в письмах просят помочь им отлипнуть, помочь они себе могут сами, если увидят, что человек вырывается от них, прячется от них, возможно даже боится их, а они наседают)

Большое спасибо за Ваш труд.