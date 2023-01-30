А это всё сделала Меган – Личное мнение

Старина Карл, который стал королём, усиленно готовится к коронации. И надо же, главная проблема оказывается не в том, что надеть, а приедет ли принц Гарри с женой.

Карл III, как сообщают прессе источники из дворца, просит одного из архиепископов стать посредником в переговорах с сыном.



Фото: Соцсети

То есть, Карл хочет уговорить Гарри приехать. А Уильям жутко против присутствия брата на церемонии.

Почему король хочет, а главный наследник — нет?

Логика Карла тут совершенно понятна, а потому сначала — о ней. Коронация подразумевает согласие всех присутствующих с тем, что на троне обосновался законный король.

Присутствовали? Не возражали? Значит, не оспариваете верховенство Карла.

А если одного из пэров — ведь Гарри всё ещё пэр! — не будет? А если он, к тому же, наследник из первой пятёрки?

Ну, в общем, тут всё понятно, и старания Карла вполне логичны. Ему нужно уговорить сына приехать.

Уильям, конечно, против. Мало ли, что Гарри с Меган опять устроят? Вдруг пойдут в народ, в бедные кварталы Лондона искать популярность?

Законность восшествия на престол отца Уильяма мало волнует. Он сам по себе — второй в очереди.

Я так скажу: зря Карл волнуется. Меган и Гарри приедут, потому что лишний повод написать книгу или дать интервью им тоже нужен.

С другой стороны, конечно, если они не приедут, то смогут дать обиженное интервью о том, что их не позвали.

Как ни крути, Гарри и Меган тут в выигрышной ситуации. Чего не скажешь о Карле и его наследнике Уильяме.

К чему это я? Ах, да: а смог бы Гарри стать таким важным членом королевской семьи, если б не Меган? Очевидно, нет — так бы понуро и ходил на коронации и был бы никому не нужен. Запасной наследник — кому это интересно?

Красотка Меган взяла и сделала из второстепенной персоны в семье самую важную. У Карла — коронация, но главное на ней — приедет ли Гарри?

Вот скажите мне, что Меган тут не при чём.

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