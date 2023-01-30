 

А это всё сделала Меган – Личное мнение

30.01.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Старина Карл, который стал королём, усиленно готовится к коронации. И надо же, главная проблема оказывается не в том, что надеть, а приедет ли принц Гарри с женой.

Карл III, как сообщают прессе источники из дворца, просит одного из архиепископов стать посредником в переговорах с сыном.


Фото: Соцсети

То есть, Карл хочет уговорить Гарри приехать. А Уильям жутко против присутствия брата на церемонии.

Почему король хочет, а главный наследник — нет?

Логика Карла тут совершенно понятна, а потому сначала — о ней. Коронация подразумевает согласие всех присутствующих с тем, что на троне обосновался законный король.

Присутствовали? Не возражали? Значит, не оспариваете верховенство Карла.

А если одного из пэров — ведь Гарри всё ещё пэр! — не будет? А если он, к тому же, наследник из первой пятёрки?

Ну, в общем, тут всё понятно, и старания Карла вполне логичны. Ему нужно уговорить сына приехать.

Уильям, конечно, против. Мало ли, что Гарри с Меган опять устроят? Вдруг пойдут в народ, в бедные кварталы Лондона искать популярность?

Законность восшествия на престол отца Уильяма мало волнует. Он сам по себе — второй в очереди.

Я так скажу: зря Карл волнуется. Меган и Гарри приедут, потому что лишний повод написать книгу или дать интервью им тоже нужен.

С другой стороны, конечно, если они не приедут, то смогут дать обиженное интервью о том, что их не позвали.

Как ни крути, Гарри и Меган тут в выигрышной ситуации. Чего не скажешь о Карле и его наследнике Уильяме.

К чему это я? Ах, да: а смог бы Гарри стать таким важным членом королевской семьи, если б не Меган? Очевидно, нет — так бы понуро и ходил на коронации и был бы никому не нужен. Запасной наследник — кому это интересно?

Красотка Меган взяла и сделала из второстепенной персоны в семье самую важную. У Карла — коронация, но главное на ней — приедет ли Гарри?

Вот скажите мне, что Меган тут не при чём.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.22 / “Ни в коем случае”: Лазарев не хочет для своих наследников участи детей Киркорова

24.11.21 / Тигр любит элегантность. В чем стоит встретить новый 2022 год

03.05.22 / Das Erste – из-за подорожания энергии бассейны в Германии повышают цены и остужают воду

09.02.22 / Российские фигуристы отказались тренироваться на Олимпиаде на фоне допинг-скандала

17.10.22 / Ты, Катька, всё же подумай – Личное мнение

25.01.23 / “Мне сложно”: Скрывавшая интрижку Тодоренко удрала от мужа с вещами и детьми

24.11.22 / В районе Измайлово построят дом по программе реновации

10.12.21 / И это — тело мечты! – Личное мнение

11.02.22 / Собянин заявил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках

31.01.22 / Мнение: Это наша страна!! (с)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика