 

“Аватар: Путь воды” стал четвертым самым кассовым фильмом в истории

30.01.2023, 19:35, Разное
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За прошедшую неделю новый фильм режиссера Джеймса Кэмерона “Аватар: Путь воды” поднялся сразу на две строчки в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа и заработал в общей сложности 2,1 миллиарда долларов. По информации Deadline, сиквел занял четвертое место, оставив позади “Звездные войны: Пробуждение силы”.

На данный момент в рейтинге самых кассовых фильмов в истории находятся сразу три проекта Джеймса Кэмерона. На первом месте располагается оригинальный “Аватар”, на третьем — “Титаник”, а “Аватар: Путь воды” — на четвертом. Однако ситуация в скором времени может измениться, так как в честь своего 25-летнего юбилея и Дня святого Валентина культовая картина про любовь Джека и Роуз отправляется в кинотеатры в формате 4K HDR 3D. В будущем фильм заработает еще больше денег. 

Более 608 миллионов долларов “Аватар: Путь воды” собрал в Северной Америке. Второе и третье места по сборам занимают Китай и Франция — касса фильма в этих странах составляет 235,4 и 133,2 миллиона долларов соответственно. Ранее Джеймс Кэмерон заявлял, что новому “Аватару” необходимо заработать в прокате минимум 2 миллиарда долларов, чтобы оправдать затраты на производство и запустить съемки четвертого и пятого фильмов. “Путь воды” с этим успешно справился.

Однако не у всех новый фильм Кэмерона вызвал такой восторг. Например, активисты, которые представляют коренные народы Америки, призвали бойкотировать ленту. Художница навахо Юэ Бегай, председательница движения Indigenous Pride Los Angeles, защищающего права и культуру жителей Америки, назвала блокбастер “ужасным и расистским”. 


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