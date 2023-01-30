Стала известна дата премьеры научно-фантастического фильма “Мира”

Эксклюзивная премьера экшен-фильма “Мира” состоится в онлайн-кинотеатре KION 2 февраля. Главные роли в новой ленте о выживании в экстремальных условиях исполнили Вероника Устимова, Анатолий Белый, Дарья Мороз и Максим Лагашкин.

Действие нового блокбастера происходит в недалеком будущем. Катализатором событий становится обрушившийся на Землю метеоритный дождь, который фиксирует космическая станция “Мира”, где биоинженером работает отец главной героини Леры. Семья девушки остается один на один с катастрофой — так из обычного человека Лера превращается в настоящего героя, ответственного не только за свою жизнь.

Режиссер картины, Дмитрий Киселев, в первую очередь, известен по лентам “Время первых” (2017) и “Чернобыль: Зона отчуждения. Финал” (2019).