 

Стала известна дата премьеры научно-фантастического фильма “Мира”

30.01.2023, 19:35, Разное
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Эксклюзивная премьера экшен-фильма “Мира” состоится в онлайн-кинотеатре KION 2 февраля. Главные роли в новой ленте о выживании в экстремальных условиях исполнили Вероника Устимова, Анатолий Белый, Дарья Мороз и Максим Лагашкин.

Действие нового блокбастера происходит в недалеком будущем. Катализатором событий становится обрушившийся на Землю метеоритный дождь, который фиксирует космическая станция “Мира”, где биоинженером работает отец главной героини Леры. Семья девушки остается один на один с катастрофой — так из обычного человека Лера превращается в настоящего героя, ответственного не только за свою жизнь. 

Режиссер картины, Дмитрий Киселев, в первую очередь, известен по лентам “Время первых” (2017) и “Чернобыль: Зона отчуждения. Финал” (2019).


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