 

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

30.01.2023, 19:34, Разное
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Больше недели назад балерина всея Руси с размахом отметила день рождения. И хотя праздник остался позади, он до сих пор у всех на слуху. Гости продолжают делиться кадрами с торжества в шикарном СПА-отеле на Новой Риге, а именинница дополучает свои подарки. На празднике, к слову, было все! Красная дорожка, полыхающий огонь, фотозона с портретом королевы шпагатов, воздушные шары цвета золота и, конечно, безумные пляски.

На дне рождения артистки собрались близкие друзья и даже объявилась дочь Ариадна, которая живет отдельно от звездной матери. И блондинка в своем духе подарила гостям хорошее настроение, позитив и радость. Всем этим она ежедневно делится со своими поклонниками. Наверное, именно за широкую душу народ так любит балерину!

Праздник посетили и фотографы, благодаря чему простые смертные, не попавшие на этот шикарный прием, могут посмотреть, как Анастасия Волочкова отметила день рождения. Появилась на своем празднике балерина настоящей королевой: отливающее серебром платье в пол, идеально уложенные волосы, каблуки и макияж. Вот только в разгар веселья звезда не всегда следила за своим лицом, а потому не на всех снимках получалась идеально. Зато хорошо видно, как много эмоций она получила в этот день!

Балерина всея Руси, кажется, чем-то возмущена

А здесь радуется вниманию и любимым цветам

С любимым другом и партнером по горячим танцам

Демонстрирует шикарное платье и мальдивский загар

Анастасия Волочкова готова обнять всех


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