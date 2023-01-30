 

“Послевкусие изумительное”: из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка

30.01.2023, 19:34, Разное
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Супруга Дмитрия Диброва – блогер, отличающейся поразительной дисциплинированностью: она с завидной регулярностью наполняет свой блог контентом. Тут
Полина Диброва похвасталась грудью, там показала волосики, а затем и вовсе крупным планом сфотографировала свой пирожок, сжав его в руке..

Из недавнего путешествия по Карелии Полина привезла фотоснимки, которые, объединив в подборку, сразу же после возвращения выложила в свой блог. На них жена ведущего “Кто хочет стать миллионером” запечатлела своих приятельниц с детьми посреди заснеженных пейзажей, рысь, уютные местные постройки, а также локальную кухню.

Среди них, разумеется, был представлен и фирменный карельский десерт – пирожок калитка с брусникой. Ягоды, добавленные в качестве начинки, оказались такими сочными, что стоило девушке лишь слегка наклонить свою сладость, что из широкого пирожка жены Дмитрия Диброва сразу же хлынула лакомая струйка брусничного сока, которая едва не запачкала ее ладонь.

“Послевкусие изумительное. Карелия чудесна зимой”, – поделилась под фотоотчетом Полина Диброва.

К слову, калитки изготавливают из ржаной муки, а внутрь кладут ячневую или перловую кашу, пшено, рис с яйцами, картофель или бруснику. По преданиям, название свое они получили благодаря своему самому главному почитателю – князю Ивану Калите, который правил Москвой, Новгородом и Владимиром в первой половине 14 века. Так что именно ему жена Дмитрия Диброва посылала, должно быть, мысленную благодарность во время поедания вкусного пирожка.


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