 

Германия передаст Украине танк, построенный для покорения непокорных зусулов

30.01.2023, 19:33, Разное
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Украине экспериментального сверхтяжёлого танка, построенного в годы Первой мировой войны для установления колониального господства в Восточной Африке. Агрегат, прослуживший своей стране более 100 лет, прибудет под видом гуманитарного груза в порт Одессы.

Война в УкраинеВ начале XX века в военных лабораториях Первого Рейхсмахта разработали суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и не разрушить Европу раньше времени, он был отправлен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о проекте, были уничтожены, и о танке забыли.

О разработках вспомнили только после многочисленных просьб Владимира Зеленского передать Украине тяжёлые танки для победы над ВС РФ.

– Это самый возрастной танк на службе Бундесвера, он на ходу уже больше 110 лет, – рассказал бывший наводчик супертанка Ганс Шмульке III. – Ещё мой дед ездил на нём по барханам африканских пустынь и наводил орднунг среди зусулов. Конечно, машина потребляет много топлива и довольно сложна в управлении, но иначе нам этот металлолом никогда не удастся списать с баланса. Сам этот танк, судя по всему, не сломается никогда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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