 

Глава ОКР Поздняков: Бойкот ОИ является прямым путем к изоляции отечественного спорта на восемь лет

30.01.2023, 19:25, Новости дня
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Бойкот летних Олимпийских игр 2024 года со стороны РФ приведет к изоляции всего отечественного спорта как минимум на два олимпийских цикла, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», – написал он в своем Telegram-канале.

Поздняков уточнил, что флага, гимна, российских спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении восьми лет. По его словам, как раз именно этого всеми силами добиваются оппоненты, при этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в МОК после категорического запрета на допуск все же собрались обсудить разрешение россиянам участвовать в Олимпийских играх, но при их отказе поддержать СВО.

В субботу президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в нейтральном статусе

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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