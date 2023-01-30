 

СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

30.01.2023, 19:25, Новости дня
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме.

В тоже время другой источник сообщил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока.

Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде.

Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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