 

Мнение: Рекорды

30.01.2023, 19:20, Разное
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В крупнейшем городе ОАЭ Дубае в 2022 поставлен рекорд по числу сделок по покупке недвижимости – 97 300, на 60% больше, чем в 2021 году. За недвижимость было выплачено $72,1 млрд.

Учитывая, что российское ворье активно выходит из западной юрисдикции и частично, но все-таки спасает награбленное, выводя его как раз в направлении Эмиратов, нужно понимать, что одним из выгодополучателей конфликта между российской мафией и Западом становятся как раз арабы.

При этом стоит в который раз указать на тот факт, что российский властный криминал готов мириться с любыми потерями, но ни при каких обстоятельствах не возвращать украденное у страны обратно. Они готовы смириться с тем, что значительная часть наворованного так и останется на Западе просто потому, что его невозможно вывести, но все равно будут перемещать спасённые остатки куда угодно, но только не в Россию.

И так будет до тех пор, пока у власти будет находиться нынешний криминальный режим. Это классический кочевой бандит (иногда его называют транзитным собственником). В его стратегии территория кормления и территория вывода награбленного всегда будут разными. Что-либо вкладывать туда, что он потрошит, он совершенно не намерен.

В рамках морали воров это совершенно естественно: если ты пришел обчистить чужую квартиру, разве ты будет вкладываться в ее ремонт?

Источник: Эль Мюрид


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