 

Эксперт утверждает, что США не в состоянии заменить российский титан украинским сырьем

30.01.2023, 19:10, Разное
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Украинские производители, в отличие от российских, не производят того разнообразия титановой продукции, которое требуется США. Найти необходимые месторождения на Украине сегодня также не представляется возможным, пояснил РИА Новости независимый эксперт в области энергетики и промышленности Леонид Хзанов.

Накануне журнал Newsweek опубликовал сообщение о том, что США рассчитывают получать из Украины титан, необходимый для военной промышленности. По данным издания, США и их союзники в настоящее время “работают вместе” над поиском, разработкой и использованием большого количества титана.

Хазанов заявил, что украинский титан не является альтернативой российскому титану. В Незалежной производятся только губка и слитки. “Если США хотят найти титановые месторождения в Украине, то делать это глупо. “В условиях постоянных отключений электроэнергии в Украине и хаоса на украинских железных дорогах организовать стабильные железнодорожные перевозки титановых концентратов за ее пределы не получится, а грузовики не смогут много перевозить”, – сказал он.

Постоянные отключения электроэнергии в Украине постоянно вызывают остановки местных металлургических предприятий по производству титана или полуфабрикатов. Запорожский титано-магниевый комбинат в наиболее продуктивные периоды производил около 20 000 тонн в год. В течение последних 10 лет производство на нем снижалось. Хазанов заявил, что существующие запасы титана на запорожских складах не очень помогут американским компаниям.

Российская корпорация ВСМПО “Ависма” является крупнейшим в мире производителем титана. По оценке Finam Financial Groups от 20 февраля 2022 года, “Ависма” поставляла до 30% титана для мировой аэрокосмической промышленности, а также 40% для Boeing и 60% для Airbus.

Европейские и американские санкции не распространялись на этот металл. Корпорация Boeing в марте сделала заявление о прекращении закупок титана в России. Airbus также объявил в декабре, что прекратит приобретение российского титана в течение ближайших нескольких месяцев.


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