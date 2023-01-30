Из-за холодов в Узбекистане начался дефицит туалетной бумаги

Крупные торговые сети Ташкента сняли с продажи туалетную бумагу местного производства. Это произошло из-за того, что во время последнего похолодания они отключили газ у ее производителей. Теперь некоторые из них планируют переход на другие виды топлива, чтобы избежать проблем в предстоящую зиму.

Пользователи социальных сетей ранее сообщали, что местная туалетная бумага исчезает с полок магазинов Ташкента. Товары вторичной переработки, такие как картон и макулатура, доминируют на узбекском рынке туалетной бумаги по цене 1 доллар за шесть рулонов, тогда как продукция дороже 1$ в основном импортируется.

Представитель одного из производителей бумажных средств гигиены в этом районе сообщил, что они остановили производство 9 декабря. “Когда наступили холода, нам отключили газ”, сообщают РИА Новости.