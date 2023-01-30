 

Ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде

30.01.2023, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Результаты недавней исследовательской работы британских ученых помогли выяснить, что регулярное плавание на открытой воде оказывает негативное влияние на человеческое здоровье. Сообщает WebMD.

Стало известно, что несколько процентов людей, которые плавают на открытой воде, имеют высокий риск возникновения отека легких во время заплыва. Исследователи также перечислили факторы риска.

Таким образом, пожилой возраст, большие расстояния, холодная вода, женский пол, повышенное кровяное давление и заболевания сердечно-сосудистой систему могут привести к внезапному отеку легких в воде. При этом его развитие не зависит от того, насколько хорошо человек развит физически.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.22 / Российский иммунолог предположил возможность возникновения новой мутации коронавируса

16.08.22 / Скандалы: «Он вряд ли доживет до суда»

19.05.22 / Компания Hyundai представила в Корее обновленный кроссовер Palisade 2022 года

27.03.22 / Он сказал, что гордится быть украинцем

23.05.22 / Советник Белого дома возложил вину за инфляцию в США на коронавирус и Путина

20.11.21 / Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают все, а она сказочно разбогатела

18.06.22 / Смартфон-раскладушка Motorola Razr 3 может выйти в июле по цене €1150

20.05.21 / Domestos разработает свой антивирус

06.10.22 / Принудительное освоение «дальневосточного гектара» станет видом уголовного наказания

02.08.22 / Артист мирового уровня – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика