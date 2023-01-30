Ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде

Результаты недавней исследовательской работы британских ученых помогли выяснить, что регулярное плавание на открытой воде оказывает негативное влияние на человеческое здоровье. Сообщает WebMD.

Стало известно, что несколько процентов людей, которые плавают на открытой воде, имеют высокий риск возникновения отека легких во время заплыва. Исследователи также перечислили факторы риска.

Таким образом, пожилой возраст, большие расстояния, холодная вода, женский пол, повышенное кровяное давление и заболевания сердечно-сосудистой систему могут привести к внезапному отеку легких в воде. При этом его развитие не зависит от того, насколько хорошо человек развит физически.