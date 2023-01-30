 

Мнение: Запах шовинизма…

30.01.2023, 19:00, Разное
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Читаю у видного блогера, зампреда Мосгордумы Андрея Медведева:  «На этом видео образцовый русский офицер….».


отсюда

Но на видео – не русский, а  лезгин Руслан Курбанов.

Почему Медведев лезгина называет русским? Потому что, в его мировосприятии в России – все русские? Вообще-то  это попахивает дискриминацией лезгин и махровым шовинизмом….

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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