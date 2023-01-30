Мнение: Запах шовинизма…
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Читаю у видного блогера, зампреда Мосгордумы Андрея Медведева: «На этом видео образцовый русский офицер….».
отсюда
Но на видео – не русский, а лезгин Руслан Курбанов.
Почему Медведев лезгина называет русским? Потому что, в его мировосприятии в России – все русские? Вообще-то это попахивает дискриминацией лезгин и махровым шовинизмом….
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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