Звезда “Детей шпионов” Дэрил Сабара и певица Меган Трейнор станут родителями во второй раз

30-летний Дэрил Сабара, исполнитель роли Джуни Кортеса в фильме “Дети шпионов”, и его жена, 29-летняя певица Меган Трейнор, сообщили о грядущем пополнении в семье. Супруги ждут второго ребенка. Об этом эксклюзивно написало издание People, опубликовав фотографию Меган и Джуни, держащих в руках снимок УЗИ.

Какое благословение. Я невероятно благодарна судьбе, что смогла забеременеть. Это моя мечта. Я на полпути к цели — хочу четверых детей, – поделилась эмоциями Трейнор.

Меган также рассказала, что они уже сообщили о грядущем пополнении в семействе своему первому ребенку, сыну Райли, который родился в 2021 году.

Мы пытаемся сказать ему: “В животе ребенок”, но потом он показывает на свой живот и говорит: “Детка”. А мы такие: “О нет, это не в твоем — это в мамином животе!”.

Меган и Дэрил познакомились в 2014-м на одной из домашних вечеринок друзей. В 2016-м пара встретилась вновь, на этот раз благодаря общей подруге Хлое Грейс Морец, известной по роли в телесериале “Периферийные устройства”. Спустя год отношений Дэрил сделал певице предложение — помолвка проходила в присутствии всей семьи Меган во время их путешествия в Палм-Спрингс. Это случилось в день рождения исполнительницы. В 2019-м, также в день своего 25-летия, Меган вышла замуж.