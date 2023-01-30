Geo: При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 44 человек

В результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешаваре неподалеку от афганской границы погибли по меньшей мере 44 человека, сообщили СМИ.

Как информирует телеканал Geo, официальные лица заявили, что по меньшей мере 44 человека погибли и 157 получили ранения. Представитель госпиталя Lady Reading Мохаммад Асим подтвердил количество пострадавших. Комиссар Пешавара Риаз Мехсуд сообщил, что внутри мечети проводится спасательная операция, так как несколько человек погребены под обломками, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в России).

Напомним, взрыв в мечети произошел в понедельник во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились. СМИ сообщили, что более 90 человек пострадали в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешаваре.

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