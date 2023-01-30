 

Узбекистан начал импорт из России бензина марки АИ-80 из-за холодов

30.01.2023, 18:04, Новости дня
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Узбекистан начал налаживать импорт бензина марки АИ-80 из РФ для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период, сообщили в пресс-службе компании «Узбекнефтегаз».

В сообщении говорится, что в связи с резким похолоданием на территории республики в декабре 2022 года и январе 2023 года, а также введением ограничений на деятельность автозаправочных станций спрос населения на автобензин марки АИ-80 резко вырос по сравнению с предложением, это, в свою очередь, вызвало дефицит на автозаправочных станциях, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что со стороны АО «Узбекнефтегаз» в целях обеспечения нужд отраслей экономики и населения республики качественным автобензином по доступным ценам наряду с отечественной продукцией, выпускаемой на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, находящемся в ведении акционерного общества, налажен импорт готовой продукции.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана прорабатывают многостороннее соглашение по транспортировке газа из РФ с учетом национальных интересов Ташкента.

Во вторник Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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