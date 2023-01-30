ERR – экс-президент Эстонии назвала высылку российских дипломатов не взрослым решением

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что решение Таллина сократить размер российской дипмиссии не было столь же «взрослым», как её внешняя политика и дипломатия. Как передаёт ERR, Кальюлайд отметила, что действия властей страны вызывают вопрос о том, не были ли приближающиеся выборы в парламент фактическим мотивом такого решения.



AP

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что решение Таллина сократить размер российской дипмиссии не было столь же «взрослым», как её внешняя политика и дипломатия на протяжении последнего года. Как передаёт ERR, по её оценке, это вызывает вопрос о том, не были ли приближающиеся выборы в парламент фактическим мотивом такого решения.

«Посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре сказал, что ничто не заменит «глаза и уши» на месте. И мне тоже кажется, что, возможно, этот шаг не был столь же «взрослым», как наша внешняя политика и дипломатия на протяжении последнего года», — сказала Кальюлайд.

Она сравнила это с действиями Литвы, которая решила «выпрыгнуть» из партнёрства Восточной Европы и Китая в формате «16+1» вместо того, чтобы дать ему самому сойти на нет.

«Решение Эстонии вызывает у наших партнёров и союзников вопрос, что послужило его конкретным мотивом в конкретный момент времени. И не являются ли возможным мотивом выборы, которые пройдут в Эстонии через 5-6 недель», — сказала Кальюлайд.

При этом она назвала курс на урезание дипломатических отношений с Россией в принципе правильным.

«Но в принципе это решение на правильной стороне истории, в этом нет сомнений», — сказала экс-президент Эстонии.

Как напоминает портал, 11 января министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил РФ о принятом в министерстве решении в дальнейшем следовать принципу паритета в численности дипломатов и технического персонала, работающего в российском посольстве в Таллине и эстонском посольстве в Москве. Фактически это означало сокращение размера российской дипмиссии в Таллине более чем наполовину. Москва ответила 23 января решением понизить уровень дипотношений с Эстонией до уровня поверенного в делах, предписав эстонскому послу Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля и отозвав своего посла из Эстонии.