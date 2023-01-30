Le Figaro – Латинская Америка отказывается поставлять оружие Украине даже на особых условиях

Аргентина и Бразилия открыто заявили, что не будут поставлять вооружения Киеву, как бы их к этому ни призывали западные партнёры, пишет Le Figaro. В частности, США предлагали им отправить на Украину старые советские танки и взамен получить новые. Но страны Латинской Америки от таких схем отказываются.



AP

Страны Латинской Америки продолжают следовать своей политике нейтралитета, пишет Le Figaro. Недавно избранный президент Бразилии Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии предоставить боеприпасы для танка Leopard 1 для доставки на Украину. Хотя глава бразильской армии отметил, что это было бы выгодно экономически, президент Бразилии выступил против, заявив, что «не стоило бы провоцировать русских».

Бразильское правительство сохраняет позицию нейтралитета в конфликте на Украине, отмечает автор статьи. При этом в прошлом году Германия уже пыталась получить у предыдущего бразильского правительства боеприпасы для старого зенитного танка Gepard, отправленного на Украину, поскольку Бразилия всё ещё эксплуатирует эту модель.

При этом Бразилия сильно зависит от импорта российских удобрений, пишет издание. Она всё это время отказывается поддерживать санкции против Москвы. И хотя у да Силвы и у его предшественника Жаира Болсонару противоположные политические позиции, оба они придерживались единой линии по отношению к ситуации на Украине: не присоединяться ни к одной из сторон.

Автор статьи напоминает, что президент РФ поздравил да Силву с его избранием и заявил, что хочет «конструктивного сотрудничества во всех областях». А Лула, в свою очередь, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт «такую ​​же ответственность» за конфликт, как и Владимир Путин.

При этом Бразилия не единственная, кто придерживается такой позиции по отношению к России. Аргентина тоже не приняла экономических санкций против Москвы. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии, что он надеется на «скорейшее прекращение боевых действий». Президент Аргентины уточнил, что его страна не будет поставлять оружие Украине: «Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие на Украину или в другое место конфликта».



Другие страны Латинской Америки также отказываются поставлять Украине оружие, даже когда США предлагают им отправить туда старую советскую технику, обещая взамен новую. Например, недавно Колумбия отказалась поставлять старые вертолёты Ми-9 и Ми-17 советского производства, пишет Le Figaro.