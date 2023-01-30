 

МВФ: Экспорт российской нефти не пострадает от потолка цен

30.01.2023, 17:50, Разное
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Потолок цен на нефть, который установила G7 и прогнозирует Международный валютный фонд, не повлияет на экспорт российской сырой нефти.

МВФ распространил прогноз, в котором говорится: “При нынешнем потолке цен на нефть, установленном G7, российский экспорт сырой нефти существенно не пострадает, поскольку российская торговля перенаправляется в страны, не вводившие его”.


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