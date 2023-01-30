МВФ: Экспорт российской нефти не пострадает от потолка цен

Потолок цен на нефть, который установила G7 и прогнозирует Международный валютный фонд, не повлияет на экспорт российской сырой нефти.

МВФ распространил прогноз, в котором говорится: “При нынешнем потолке цен на нефть, установленном G7, российский экспорт сырой нефти существенно не пострадает, поскольку российская торговля перенаправляется в страны, не вводившие его”.