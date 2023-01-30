Как носить и с чем эффектно сочетать юбку-карандаш

Юбка-карандаш – базовый элемент капсульного офисно-делового гардероба. С таким изделием можно создавать стильные и элегантные луки, но только не все знают, как это делать. Разбираемся, с чем сочетать такую вещь, чтобы выглядеть на работе сногсшибательно.

Удачные комбинации

В прохладную погоду надевайте юбку-карандаш с водолазкой

Можете создавать эффектные образы тотал блэк, сочетая элегантную юбку черного цвета и свитер чуть оверсайз такого же оттенка.

Если такие образы кажутся вам немного скучными или слишком официальными, тогда присмотритесь к юбке оригинального кроя. Например, на пуговицах, с накладными карманами и с разрезом спереди.

Юбка и блуза – беспроигрышная комбинация. Подберите блузу чуть оверсайз, с модными рукавами-воланами, чтобы получился современный лук. Если нужно сделать образ более соблазнительным (например, для свидания), рассмотрите блузу с глубоким вырезом или с оголенными плечами.

Хороший вариант для создания неформального лука в повседневном стиле – это сочетание юбки и футболки. Сделайте образ более жизнеутверждающим, подобрав одежду ярких цветов.

Цветастая юбка прекрасно походит для создания романтичного лука. А вот подойдет ли она для работы в офисе, зависит от дресс-кода вашей организации.