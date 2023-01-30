Опубликованы документы о Ядерном проекте Николая II

В Государственной публичной исторической библиотеке

состоялась презентация сборника «Российская империя накануне революции». В

издание вошли две тысячи официальных документов, переписка министров и руководства армии, а

также выдержки из дневников членов императорской семьи.

Опубликованные материалы подтверждают, что к 1917 году Россию

вплотную подошла к созданию атомной бомбы, но революция не позволила

отечественным учёным завершить проект.

«Если бы русским физикам не мешали товарищи-революционеры,

то к началу 1918 году у нас было бы несколько ядерных боеголовок. Мы бы победно

завершили Первую мировую, а Россия доминировала бы во всём мире», – рассказал

один из составитель сборника Илья Ратьковский.

Как отмечают эксперты, чертежи русской атомной бомбы были

украдены агентами британской разведки из Петроградского политехнического

университета в декабре 1917 года. Именно эти документы легли в основу американской

программы по разработке ядерного оружия.

«Без русских наработок США бы никогда не создали бомбу. Эти

документы стали фундаментом Манхэттенского проекта, но без русских учёных нам потребовалось

четверть века, чтобы наконец-то сделать чёртову бомбу», – написал в Twitter генерал Корпуса морской пехоты США Роберт Джефферсон.

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