 

Скандалы: Схвачен главный босс коза ностры

30.01.2023, 17:28, Разное
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Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?

16 января 2023 года в частной клинике Палермо был задержан Маттео Мессина Денаро. Этот человек находился в бегах почти 30 лет, а многие называли его главным боссом коза ностры. В сентябре 2021-го голландская полиция чуть ли не штурмом взяла ресторан Het Pleidooi в Гааге. К входу в заведение подкатило несколько автомобилей спецслужб, а перепуганные посетители наблюдали, как спецназовцы в полной боевой экипировке скрутили обедавшего рядом с ними мужчину, накинули ему на голову мешок и выволокли на улицу.

Представители властей сразу же заявили, что был арестован знаменитый итальянский мафиозо, «босс боссов» коза ностры Маттео Мессина Денаро, находившийся в розыске с 1993 года и несколько раз приговоренный к пожизненным срокам. Это задержание должно было стать самой громкой победой над мафией с 11 апреля 2006 года, когда в Корлеоне арестовали самого авторитетного из вожаков коза ностры Бернардо Провенцано.

СМИ уже готовы были взорваться сенсацией, когда правоохранители объявили, что произошла ошибка, а задержанный был ни в чем не повинным гражданином Великобритании, который пришел в Het Pleidooi просто пообедать. Сенсации не вышло, а репутация неуловимого мафиозо упрочилась. Правда, ненадолго.

Гаага
Фото: Zairon / Wikimedia Commons

Сын за отца

Маттео Мессина Денаро родился в коммуне Кастельветрано провинции Трапани на Сицилии 26 апреля 1962 года. Его отец Франческо, известный как Дон Чиччо, был главой мафии провинции, а сама семья поднялась на верхушку преступной иерархии благодаря работе на легендарный род предпринимателей и политиков Д’Али, который обосновался в Трапани еще в XVI веке. Его представители очень быстро принялись крайне эффективно заниматься бизнесом и скоро проникли во властные круги.

Как рассказал «Ленте.ру» исследователь преступного мира Италии Григорий Прядко, Д’Али не теряли авторитета в политической элите и в XXI веке.

Это крайне состоятельные люди, которые владели долями в различных банках, были близки к политическим кругам вплоть до того, что Антонио Д’Али занимал пост в Министерстве внутренних дел при правительстве Берлускони,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро официально выполняли при Д’Али функции охранников сельскохозяйственных угодий и поместий, но на самом деле были боевой ячейкой успешных бизнесменов из Трапани, готовой в любой момент решить проблемы силовыми методами.

Отец Маттео, Франческо Мессина Денаро, получил первое обвинение в убийстве еще в 1957 году, затем последовала целая череда арестов, оправданий, новых преступлений и новых провальных процессов. Каждый раз высокие покровители помогали ему избежать наказания.

Антонио Д’Али
Кадр: La7 Attualità / YouTube

Смутное время

Однако становление Маттео Мессина Денаро пришлось на годы, когда коза ностра уже начала терять былые позиции. 10 февраля 1986 года в специально построенном для этих целей здании на территории тюрьмы Ucciardone в Палермо начался знаменитый «макси-процесс» против сицилийской организованной преступности.

Перед судом за шесть лет предстало 460 мафиози и людей, связанных с мафией. 19 человек приговорили к пожизненным срокам, а в общей сложности обвиняемые получили 2 665 лет лишения свободы. Это разбирательство нанесло огромный урон коза ностре.

Правоохранительные органы во главе с магистратами Джованни Фальконе и Паоло Борселлино всерьез взялись за «людей чести» с начала 1980-х. Фальконе нашел эффективный способ борьбы с мафией, который теперь называют методом Фальконе. Он понял, что нужно охотиться не за отдельными преступниками или боссами, а отслеживать и перекрывать денежные потоки коза ностры. Этот подход очень быстро принес первые плоды.

Фото с «макси-процесса»
Фото: Sconosciuto / Wikimedia Commons

В этот же период появился человек, который сумел захватить власть практически над всей сицилийской мафией. «Тото Риина, глава «семьи» из Корлеоне, к началу 1980-х годов фактически узурпировал силовым методом власть в коза ностре. Люди, которые противостояли ему и его союзникам, были уничтожены. С конца 1970-х и где-то до середины 1980-х разворачивалась так называемая вторая война семей в Палермо, было страшное кровопролитие. Она получила название La Mattanza — «Загон тунца»», — рассказывает Григорий Прядко.

Сальваторе, или Тото, Риина стал первым и единственным человеком в истории коза ностры, которого действительно можно было назвать фактическим «боссом всех боссов», считает Прядко. Но проблема была в том, что деятельность мафии привлекала внимание властей все больше.

На все нараставший прессинг властей головорезы Риины ответили открытым террором. По Италии покатились волны убийств чиновников, прокуроров и полицейских и настоящие террористические акты, в которых гибли десятки простых итальянцев. Риина пытался утопить суды в сотнях дел, таким образом отвлекая следователей от ударов по главным источникам доходов мафиози. В частности, сицилийская мафия в те годы была крупнейшим экспортером героина в США.

Франческо Мессина Денаро всегда был союзником корлеонцев, соответственно, его сын Маттео с молодых лет находился при отце и контактировал очень плотно с Тото Рииной и корлеонской фракцией,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро-младший быстро набирал авторитет не только благодаря семейным связям, но и готовности выполнить любой приказ на устранение неугодных. Сам он хвалился, что «в одиночку заполнил целое кладбище», и это недалеко от истины. Считается, что лично им и при его участии были убиты около 50 человек.

Тото Риина в 1969 году
Фото: Wikipedia It

В бегах

Не сумев поломать итоги «макси-процесса», Тото Риина отомстил его инициаторам. Джованни Фальконе был взорван в своем автомобиле 23 мая 1992 года. Через два месяца таким же образом был убит его друг и коллега Паоло Борселлино.

Изначально с Фальконе по приказу Риины должен был расправиться именно Маттео Мессина Денаро. Вооруженная группа киллеров во главе с Денаро прибыла в Рим, чтобы убить легендарного магистрата. Но в последний момент этот план был отменен, и Фальконе решили устранить другим способом.

Здесь следует заметить, что с самого начала серьезных процессов против коза ностры внутри организации произошел раскол. Фракция непримиримых во главе с Рииной боролась за сохранение былого положения мафии любым путем.

Но было и другое крыло, которое после ареста Риины возглавил его земляк, ближайший друг и союзник — Бернардо Провенцано. Они были вместе с конца 1940-х, дружили с детства. Это были люди не разлей вода, как говорил Тото Риино: «Я и Бернардо Провенцано — это одно лицо»,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Умеренные мафиози во главе с Провенцано считали, что ответом на прессинг должен стать уход в подполье. «Называлась их тактика «погружение», смысл был в том, чтобы делать все, чтобы про мафию забыли. Не совершать убийств, откровенного криминала, залечь на дно», — рассказывает Прядко.

Самое известное и жестокое убийство Маттео Мессина Денаро совершил в июле 1992 года. Тогда он лично расправился с мафиозным боссом Винченцо Милаццо и его возлюбленной Антонеллой Бономо. Позже выяснилось, что женщина была на третьем месяце беременности. Милаццо все чаще выражал недовольство руководством Риины.

Тото Риина был арестован 15 января 1993 года в Палермо и приговорен к нескольким пожизненным срокам за причастность к множеству преступлений. «Босс всех боссов» умер в тюрьме в 2017-м

Маттео Мессина Денаро находился в розыске с того же 1993-го как один из главных подручных Риины. Собственно с этого момента и началось его восхождение на вершину преступного олимпа коза ностры. Правда, здесь все не так однозначно.

Джованни Фальконе
Кадр: Sicily-info / YouTube

Тайная жизнь

Первые годы жизни Денаро в бегах, кажется, не были особенно тяжелыми. Он жил на Сицилии. Известно, что в 1994-м он лечился от близорукости в Барселоне, а позже под вымышленными именами несколько раз ездил со своей возлюбленной Марией Мези отдыхать в Грецию. Однако поймать его не могли.

Несмотря на то что правоохранительные органы, пользуясь методом Фальконе, арестовывали все больше мафиози, а многие из них переходили в стан так называемых «раскаявшихся» и давали показания против подельников, коза ностра была еще сильна.

И у Денаро, конечно, были контакты в правоохранительных органах. В 2004 году была такая история. Карабинер Саверио Маси утверждал, что случайно увидел на улице Палермо Маттео Денаро. Он за ним проследил до какой-то виллы, где Денаро скрывался, и доложил об этом своему начальству. Но начальство ему сказало: «Спокойно. Отвали»,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро относится к довольно странному поколению мафиози. С одной стороны, он воспитывался под рукой Тото Риины, который был приверженцем старых традиций. С другой, мир, в котором рос Маттео, был уже совсем другим.

«Для старых боссов, включая того же Бернардо Провенцано, обязательной была подчеркнутая религиозность, верность семье, хотя он не был официально в браке, тем не менее он с одной женщиной всю жизнь прожил, подчеркнутая такая старомодность. А Денаро, наоборот, себя позиционировал не очень религиозным. Что ему нравится шиковать», — рассказывает Григорий Прядко.

Еще одна страсть Маттео Денаро, которую часто смакуют журналисты, — его увлечение видеоиграми. В одном из писем, попавшем в руки правоохранителей, бандит признавался, что является большим поклонником игр Nintendo. Он писал своей возлюбленной в 1996 году, что очень ждет, когда наконец выйдет Donkey Kong Country 3, и жаловался, что картридж с Secret of Mana 2 ему все еще не прислали.

Очень трогательное увлечение для человека, на руках которого кровь десятков человек.

Маттео Мессина Денаро в молодости
Фото: Italian police / Agenzia NOVA

Голый король

Когда стало известно об аресте 60-летнего Маттео Мессины Денаро, СМИ по всему миру взорвались громкими заголовками об аресте «босса всех боссов» и принялись в очередной раз хоронить итальянскую мафию.

Надо сказать, что дела у коза ностры действительно идут неважно. Процессы, запущенные Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, все еще приносят плоды, а итальянские власти действительно серьезно теснят мафию. Кроме того, у нее появились и сильные конкуренты в лице группировок выходцев в первую очередь из Африки, которые очень активны в Палермо.

Мафия находилась и до сих пор находится под страшным прессингом. Там сейчас очень сильно уменьшилось количество непосредственных участников. Если еще в начале нулевых, по официальным подсчетам, в коза ностре было порядка пяти тысяч участников, то на 2015-2017 годы речь уже шла примерно о полутора тысячах человек,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Ну а что же сам Маттео Мессина Денаро? Действительно ли он был гениальным преступником, а его арест забьет последний гвоздь в гроб коза ностры?

Григорий Прядко считает, что шумиха вокруг ареста Денаро в большей степени плод деятельности итальянских СМИ, падких на сенсации. Отрицать то, что Денаро действительно когда-то был очень влиятельным человеком в мафии, нельзя. Но эти времена, по мнению исследователя, давно прошли.

«Тут нужно понимать вот еще какой момент. Он ведь в силу того, что находился в розыске, неизвестно где находился, не мог регулярно влиять на проходящие внутри мафии процессы. Потому что, чтобы этими процессами полноценно управлять, нужно находиться в эпицентре событий», — объяснил Прядко.

Кроме того, исследователь обратил внимание на то, что арестовали Денаро в частной клинике в Палермо. При всех рассказах о его невероятных финансовых возможностях и путешествиях по всему миру это довольно странное обстоятельство. Оно же может указывать и на то, что благодаря действиям полиции Денаро лишился всех прежних возможностей и остался один

И даже то, что этот человек долгие годы находился в списке самых разыскиваемых преступников ФБР, не является показателем его криминального влияния.

«Он вполне мог быть в десятке списка самых разыскиваемых людей. Он столько дел наделал, что его просто за то, что он натворил в 1980-1990-е, конечно, нужно было искать. Это же упырь страшный! Но реального влияния, я думаю, он, скорее всего, не имел», — считает Прядко.

Мафия бессмертна?

Сейчас коза ностра действительно больше напоминает собственную тень. После правления Тото Риины, другого человека, который мог бы с полным правом называться «боссом всех боссов», не нашлось, что бы ни писали СМИ о Маттео Денаро.

После ухода с поста премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, о связях которого с мафией много раз говорили в том числе и арестованные бандиты, сицилийские преступные группы лишились былого влияния и заступничества.

Кроме того, в кровавой войне, которую Тото Риина развязал против правительства в 1980-х, погибло множество невинных итальянцев, и популярность мафиози в народе тоже стала падать.

Сейчас власть максимально дистанцируется от любых контактов с мафией. Это настолько токсичный элемент, что если в прошлом веке, в 50-е, 70-е, даже в начале 90-х, помощь боссов мафии гарантировала фактически победу политикам, то сейчас любой контакт с мафией воспринимается очень отрицательно,  — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Тем не менее похороны мафии, по мнению Прядко, не следует назначать на ближайшее время. Из-за экономического кризиса в мировой экономике вообще и итальянской в частности для коза ностры могут снова открыться окна возможностей, так как любое нестроение в государстве — это большой плюс для криминала.

Чем же на самом деле обернется арест Маттео Мессина Денаро для итальянской мафии, покажет время. Правда, Григорий Прядко уверен, что даже если он и даст какие-то ключевые показания против других крупных мафиози, то вряд ли они будут обнародованы в ближайшие годы.

Кроме того, коза ностра со времен Тото Риины во многом вернулась к своим основам, «семьи» достаточно разобщены, и арест одного босса вряд ли может привести к эффекту домино, который накроет весь преступный мир. Тем более когда речь идет о Маттео Мессине Денаро, которого в наши дни вряд ли можно назвать действительно ценным уловом для полиции.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”


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