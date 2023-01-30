Скандалы: Схвачен главный босс коза ностры

Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?

16 января 2023 года в частной клинике Палермо был задержан Маттео Мессина Денаро. Этот человек находился в бегах почти 30 лет, а многие называли его главным боссом коза ностры. В сентябре 2021-го голландская полиция чуть ли не штурмом взяла ресторан Het Pleidooi в Гааге. К входу в заведение подкатило несколько автомобилей спецслужб, а перепуганные посетители наблюдали, как спецназовцы в полной боевой экипировке скрутили обедавшего рядом с ними мужчину, накинули ему на голову мешок и выволокли на улицу.

Представители властей сразу же заявили, что был арестован знаменитый итальянский мафиозо, «босс боссов» коза ностры Маттео Мессина Денаро, находившийся в розыске с 1993 года и несколько раз приговоренный к пожизненным срокам. Это задержание должно было стать самой громкой победой над мафией с 11 апреля 2006 года, когда в Корлеоне арестовали самого авторитетного из вожаков коза ностры Бернардо Провенцано.

СМИ уже готовы были взорваться сенсацией, когда правоохранители объявили, что произошла ошибка, а задержанный был ни в чем не повинным гражданином Великобритании, который пришел в Het Pleidooi просто пообедать. Сенсации не вышло, а репутация неуловимого мафиозо упрочилась. Правда, ненадолго.

Сын за отца

Маттео Мессина Денаро родился в коммуне Кастельветрано провинции Трапани на Сицилии 26 апреля 1962 года. Его отец Франческо, известный как Дон Чиччо, был главой мафии провинции, а сама семья поднялась на верхушку преступной иерархии благодаря работе на легендарный род предпринимателей и политиков Д’Али, который обосновался в Трапани еще в XVI веке. Его представители очень быстро принялись крайне эффективно заниматься бизнесом и скоро проникли во властные круги.

Как рассказал «Ленте.ру» исследователь преступного мира Италии Григорий Прядко, Д’Али не теряли авторитета в политической элите и в XXI веке.

Это крайне состоятельные люди, которые владели долями в различных банках, были близки к политическим кругам вплоть до того, что Антонио Д’Али занимал пост в Министерстве внутренних дел при правительстве Берлускони, — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро официально выполняли при Д’Али функции охранников сельскохозяйственных угодий и поместий, но на самом деле были боевой ячейкой успешных бизнесменов из Трапани, готовой в любой момент решить проблемы силовыми методами.

Отец Маттео, Франческо Мессина Денаро, получил первое обвинение в убийстве еще в 1957 году, затем последовала целая череда арестов, оправданий, новых преступлений и новых провальных процессов. Каждый раз высокие покровители помогали ему избежать наказания.

Смутное время

Однако становление Маттео Мессина Денаро пришлось на годы, когда коза ностра уже начала терять былые позиции. 10 февраля 1986 года в специально построенном для этих целей здании на территории тюрьмы Ucciardone в Палермо начался знаменитый «макси-процесс» против сицилийской организованной преступности.

Перед судом за шесть лет предстало 460 мафиози и людей, связанных с мафией. 19 человек приговорили к пожизненным срокам, а в общей сложности обвиняемые получили 2 665 лет лишения свободы. Это разбирательство нанесло огромный урон коза ностре.

Правоохранительные органы во главе с магистратами Джованни Фальконе и Паоло Борселлино всерьез взялись за «людей чести» с начала 1980-х. Фальконе нашел эффективный способ борьбы с мафией, который теперь называют методом Фальконе. Он понял, что нужно охотиться не за отдельными преступниками или боссами, а отслеживать и перекрывать денежные потоки коза ностры. Этот подход очень быстро принес первые плоды.

В этот же период появился человек, который сумел захватить власть практически над всей сицилийской мафией. «Тото Риина, глава «семьи» из Корлеоне, к началу 1980-х годов фактически узурпировал силовым методом власть в коза ностре. Люди, которые противостояли ему и его союзникам, были уничтожены. С конца 1970-х и где-то до середины 1980-х разворачивалась так называемая вторая война семей в Палермо, было страшное кровопролитие. Она получила название La Mattanza — «Загон тунца»», — рассказывает Григорий Прядко.

Сальваторе, или Тото, Риина стал первым и единственным человеком в истории коза ностры, которого действительно можно было назвать фактическим «боссом всех боссов», считает Прядко. Но проблема была в том, что деятельность мафии привлекала внимание властей все больше.

На все нараставший прессинг властей головорезы Риины ответили открытым террором. По Италии покатились волны убийств чиновников, прокуроров и полицейских и настоящие террористические акты, в которых гибли десятки простых итальянцев. Риина пытался утопить суды в сотнях дел, таким образом отвлекая следователей от ударов по главным источникам доходов мафиози. В частности, сицилийская мафия в те годы была крупнейшим экспортером героина в США.

Франческо Мессина Денаро всегда был союзником корлеонцев, соответственно, его сын Маттео с молодых лет находился при отце и контактировал очень плотно с Тото Рииной и корлеонской фракцией, — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро-младший быстро набирал авторитет не только благодаря семейным связям, но и готовности выполнить любой приказ на устранение неугодных. Сам он хвалился, что «в одиночку заполнил целое кладбище», и это недалеко от истины. Считается, что лично им и при его участии были убиты около 50 человек.

В бегах

Не сумев поломать итоги «макси-процесса», Тото Риина отомстил его инициаторам. Джованни Фальконе был взорван в своем автомобиле 23 мая 1992 года. Через два месяца таким же образом был убит его друг и коллега Паоло Борселлино.

Изначально с Фальконе по приказу Риины должен был расправиться именно Маттео Мессина Денаро. Вооруженная группа киллеров во главе с Денаро прибыла в Рим, чтобы убить легендарного магистрата. Но в последний момент этот план был отменен, и Фальконе решили устранить другим способом.

Здесь следует заметить, что с самого начала серьезных процессов против коза ностры внутри организации произошел раскол. Фракция непримиримых во главе с Рииной боролась за сохранение былого положения мафии любым путем.

Но было и другое крыло, которое после ареста Риины возглавил его земляк, ближайший друг и союзник — Бернардо Провенцано. Они были вместе с конца 1940-х, дружили с детства. Это были люди не разлей вода, как говорил Тото Риино: «Я и Бернардо Провенцано — это одно лицо», — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Умеренные мафиози во главе с Провенцано считали, что ответом на прессинг должен стать уход в подполье. «Называлась их тактика «погружение», смысл был в том, чтобы делать все, чтобы про мафию забыли. Не совершать убийств, откровенного криминала, залечь на дно», — рассказывает Прядко.

Самое известное и жестокое убийство Маттео Мессина Денаро совершил в июле 1992 года. Тогда он лично расправился с мафиозным боссом Винченцо Милаццо и его возлюбленной Антонеллой Бономо. Позже выяснилось, что женщина была на третьем месяце беременности. Милаццо все чаще выражал недовольство руководством Риины.

Тото Риина был арестован 15 января 1993 года в Палермо и приговорен к нескольким пожизненным срокам за причастность к множеству преступлений. «Босс всех боссов» умер в тюрьме в 2017-м

Маттео Мессина Денаро находился в розыске с того же 1993-го как один из главных подручных Риины. Собственно с этого момента и началось его восхождение на вершину преступного олимпа коза ностры. Правда, здесь все не так однозначно.

Тайная жизнь

Первые годы жизни Денаро в бегах, кажется, не были особенно тяжелыми. Он жил на Сицилии. Известно, что в 1994-м он лечился от близорукости в Барселоне, а позже под вымышленными именами несколько раз ездил со своей возлюбленной Марией Мези отдыхать в Грецию. Однако поймать его не могли.

Несмотря на то что правоохранительные органы, пользуясь методом Фальконе, арестовывали все больше мафиози, а многие из них переходили в стан так называемых «раскаявшихся» и давали показания против подельников, коза ностра была еще сильна.

И у Денаро, конечно, были контакты в правоохранительных органах. В 2004 году была такая история. Карабинер Саверио Маси утверждал, что случайно увидел на улице Палермо Маттео Денаро. Он за ним проследил до какой-то виллы, где Денаро скрывался, и доложил об этом своему начальству. Но начальство ему сказало: «Спокойно. Отвали», — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Денаро относится к довольно странному поколению мафиози. С одной стороны, он воспитывался под рукой Тото Риины, который был приверженцем старых традиций. С другой, мир, в котором рос Маттео, был уже совсем другим.

«Для старых боссов, включая того же Бернардо Провенцано, обязательной была подчеркнутая религиозность, верность семье, хотя он не был официально в браке, тем не менее он с одной женщиной всю жизнь прожил, подчеркнутая такая старомодность. А Денаро, наоборот, себя позиционировал не очень религиозным. Что ему нравится шиковать», — рассказывает Григорий Прядко.

Еще одна страсть Маттео Денаро, которую часто смакуют журналисты, — его увлечение видеоиграми. В одном из писем, попавшем в руки правоохранителей, бандит признавался, что является большим поклонником игр Nintendo. Он писал своей возлюбленной в 1996 году, что очень ждет, когда наконец выйдет Donkey Kong Country 3, и жаловался, что картридж с Secret of Mana 2 ему все еще не прислали.

Очень трогательное увлечение для человека, на руках которого кровь десятков человек.

Голый король

Когда стало известно об аресте 60-летнего Маттео Мессины Денаро, СМИ по всему миру взорвались громкими заголовками об аресте «босса всех боссов» и принялись в очередной раз хоронить итальянскую мафию.

Надо сказать, что дела у коза ностры действительно идут неважно. Процессы, запущенные Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, все еще приносят плоды, а итальянские власти действительно серьезно теснят мафию. Кроме того, у нее появились и сильные конкуренты в лице группировок выходцев в первую очередь из Африки, которые очень активны в Палермо.

Мафия находилась и до сих пор находится под страшным прессингом. Там сейчас очень сильно уменьшилось количество непосредственных участников. Если еще в начале нулевых, по официальным подсчетам, в коза ностре было порядка пяти тысяч участников, то на 2015-2017 годы речь уже шла примерно о полутора тысячах человек, — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Ну а что же сам Маттео Мессина Денаро? Действительно ли он был гениальным преступником, а его арест забьет последний гвоздь в гроб коза ностры?

Григорий Прядко считает, что шумиха вокруг ареста Денаро в большей степени плод деятельности итальянских СМИ, падких на сенсации. Отрицать то, что Денаро действительно когда-то был очень влиятельным человеком в мафии, нельзя. Но эти времена, по мнению исследователя, давно прошли.

«Тут нужно понимать вот еще какой момент. Он ведь в силу того, что находился в розыске, неизвестно где находился, не мог регулярно влиять на проходящие внутри мафии процессы. Потому что, чтобы этими процессами полноценно управлять, нужно находиться в эпицентре событий», — объяснил Прядко.

Кроме того, исследователь обратил внимание на то, что арестовали Денаро в частной клинике в Палермо. При всех рассказах о его невероятных финансовых возможностях и путешествиях по всему миру это довольно странное обстоятельство. Оно же может указывать и на то, что благодаря действиям полиции Денаро лишился всех прежних возможностей и остался один

И даже то, что этот человек долгие годы находился в списке самых разыскиваемых преступников ФБР, не является показателем его криминального влияния.

«Он вполне мог быть в десятке списка самых разыскиваемых людей. Он столько дел наделал, что его просто за то, что он натворил в 1980-1990-е, конечно, нужно было искать. Это же упырь страшный! Но реального влияния, я думаю, он, скорее всего, не имел», — считает Прядко.

Мафия бессмертна?

Сейчас коза ностра действительно больше напоминает собственную тень. После правления Тото Риины, другого человека, который мог бы с полным правом называться «боссом всех боссов», не нашлось, что бы ни писали СМИ о Маттео Денаро.

После ухода с поста премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, о связях которого с мафией много раз говорили в том числе и арестованные бандиты, сицилийские преступные группы лишились былого влияния и заступничества.

Кроме того, в кровавой войне, которую Тото Риина развязал против правительства в 1980-х, погибло множество невинных итальянцев, и популярность мафиози в народе тоже стала падать.

Сейчас власть максимально дистанцируется от любых контактов с мафией. Это настолько токсичный элемент, что если в прошлом веке, в 50-е, 70-е, даже в начале 90-х, помощь боссов мафии гарантировала фактически победу политикам, то сейчас любой контакт с мафией воспринимается очень отрицательно, — Григорий Прядко, исследователь преступного мира Италии

Тем не менее похороны мафии, по мнению Прядко, не следует назначать на ближайшее время. Из-за экономического кризиса в мировой экономике вообще и итальянской в частности для коза ностры могут снова открыться окна возможностей, так как любое нестроение в государстве — это большой плюс для криминала.

Чем же на самом деле обернется арест Маттео Мессина Денаро для итальянской мафии, покажет время. Правда, Григорий Прядко уверен, что даже если он и даст какие-то ключевые показания против других крупных мафиози, то вряд ли они будут обнародованы в ближайшие годы.

Кроме того, коза ностра со времен Тото Риины во многом вернулась к своим основам, «семьи» достаточно разобщены, и арест одного босса вряд ли может привести к эффекту домино, который накроет весь преступный мир. Тем более когда речь идет о Маттео Мессине Денаро, которого в наши дни вряд ли можно назвать действительно ценным уловом для полиции.

Никита Савин

Оригинал материала: “Лента.ру”