Эксперты рассказали о современных методах лечения бесплодия



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Ряд гинекологических заболеваний органов малого таза, а также различные оперативные вмешательства могут напрямую влиять на развитие бесплодия. Среди прочих причин заболевания Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал и новую коронавирусную инфекцию. Он подчеркнул важность своевременной вакцинации как для беременных женщин, так и для тех, кто только планирует стать родителями.

Одной из основных угроз для репродуктивного здоровья женщин часто становятся спаечные процессы. Например, такие заболевания, как миома матки и эндометриоз нередко требуют хирургического вмешательства, которое приводит к развитию спаек, в сложных случаях, способствующих развитию бесплодия. Например, спайки часто образовываются после миомэктомии – удаления миомы матки, самой распространенной доброкачественной опухоли у женщин. По словам д.м.н., проф., Натальи Щукиной, после операционного вмешательства внутриматочные спайки формируются в среднем в 45-50% случаев.

Для того, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия и уменьшить риск образование спаек, применяется гормональная терапия. Однако, в первые два месяца после операции существует риск развития тромбоза, поэтому более безопасными и действенными методами, по мнению экспертов, является применение ферментных препаратов, препятствующих разрастанию патологической соединительной ткани.

К ним относится российский препарат «Лонгидаза» (бовгиалуронидаза азоксимер): он способствует уменьшению плотности уже существующих спаек и снижает риск образования новых. Молекула обладает противовоспалительной и противофиброзной активностью, может использоваться для увеличения биодоступности при совместном применении антибиотиков.

«Лонгидаза» оказывает выраженный противоспаечный эффект, снижая появление внутриматочных сращений после операции в шесть раз. Применение этого препарата может улучшить результаты не только после миомэктомии, но и после любых гинекологических операций, в том числе по поводу бесплодия и эндометриоза», — резюмировала Наталья Щукина.

Спайки могут возникать не только после операционного вмешательства, но и в следствие гинекологических заболеваний. Мария Ярмолинская, профессор, д.м.н., рассказала, что минимум в 60% случаев эндометриоз, являющийся хроническим заболеванием, приводит к появлению спаек из-за местной воспалительной реакции организма.

«Наша основная цель — добиться максимально эффективного использования медикаментозной терапии, избежать повторных хирургических вмешательств, обеспечить достойное качество жизни. Применение комбинированного лечения эндометриоза с включением препарата на основе бовгиалуронидазы азоксимера способствует более интенсивному снижению тазовой боли, значимому улучшению качеству жизни, уменьшению воспалительных и спаечных процессов, по сравнению с монотерапией», — резюмировала Мария Ярмолинская.

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