 

Джулия Робертс и Дженнифер Энистон обменяются телами в новом комедийном фильме

30.01.2023, 16:52, Разное
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В Голливуде намечается новый комедийный тандем, который покорит зрителей еще до выхода грядущего проекта на экраны. Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют вместе в новом фильме Макса Барбакова, название которого пока не разглашаеться. Известно, что по сюжету героини двух кинодив “обменяются телами”. Производством картины занимаются Amazon Studios.

Напомним, что Робертс и Энистон уже работали вместе над ромкомом 2016 года “Несносные леди” от режиссера “Красотки” Гарри Маршалла. Их партнерами по съемкам стали Кейт Хадсон и Джейсон Судейкис.

В ноябре прошлого года Дженнифер Энистон сообщила печальную новость о смерти своего отца. Джулия Робертс же появилась на недавней премии Critics’ Choice Awards наряду с другими кинозвездами, например, Аней Тейлор-Джой и Дженнифер Кулидж. 


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