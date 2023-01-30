Джулия Робертс и Дженнифер Энистон обменяются телами в новом комедийном фильме

В Голливуде намечается новый комедийный тандем, который покорит зрителей еще до выхода грядущего проекта на экраны. Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют вместе в новом фильме Макса Барбакова, название которого пока не разглашаеться. Известно, что по сюжету героини двух кинодив “обменяются телами”. Производством картины занимаются Amazon Studios.

Напомним, что Робертс и Энистон уже работали вместе над ромкомом 2016 года “Несносные леди” от режиссера “Красотки” Гарри Маршалла. Их партнерами по съемкам стали Кейт Хадсон и Джейсон Судейкис.

В ноябре прошлого года Дженнифер Энистон сообщила печальную новость о смерти своего отца. Джулия Робертс же появилась на недавней премии Critics’ Choice Awards наряду с другими кинозвездами, например, Аней Тейлор-Джой и Дженнифер Кулидж.