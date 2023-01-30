 

Бритни Спирс рассказала о своем ментальном здоровье и объяснила, почему удалила аккаунт в соцсетях

30.01.2023, 16:52, Разное
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41-летняя Бритни Спирс вышла на связь с поклонниками и сообщила им, что “жива и здорова”. Поп-звезда также опубликовала несколько фотографий из тренажерного зала. Бритни обратилась к фанатам после того, как они вызвали полицию к ее дому, чтобы проверить самочувствие исполнительницы.

Да, это я … Я жива и здорова, — написала Спирс.

Недавно Бритни временно пропала из медийного поля, чем встревожила поклонников. Свое отсутствие в сети певица объяснила тем, что многие люди критиковали ее и называли “сумасшедшей”.

Слишком много людей говорили, что я танцевала как идиотка и вообще выглядела сумасшедшей. Я старалась как могла, но меня беспокоит, как подают мой образ на телевидении… Да, это задело мои чувства. 

Звезда призналась, что она слишком “чувствительная”. Певица пошутила, что предпочла бы отдохнуть от социальных сетей и сесть на “диету из мороженого”. Кроме того, Спирс призналась, что в последнее время увлеклась йогой и занятиями физкультурой. По словам исполнительницы, она ходит на фитнес практически постоянно. 

Я чертовски шокирована тем, что, когда я закрыла соцсети, фанаты забеспокоились и послали копов ко мне домой. Это действительно было неуместно… Я обожаю своих фанатов. Но те, кто это сделал, не настоящие поклонники. Честно говоря, я чувствовала, что это был способ выставить меня в плохом свете. 

Ранее Бритни Спирс устроила скандал в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе. О недавнем случае фанаты также напомнили правоохранителям. Тогда звезду возмутило, что другие посетители обращают на нее слишком много внимания, и от переживаний у нее сдали нервы. Как только Спирс начала ругаться, ее 28-летний супруг сразу же покинул заведение.


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