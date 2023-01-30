 

МИД призвал нового посла США строго следовать российским законам

30.01.2023, 16:43, Новости дня
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Новому послу США в Москве Линн Трейси указали на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона, а также потребовали строго соблюдать российские законы, заявили в МИД России.

Новый посол США в РФ Линн Трейси вручила на встрече в понедельник копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Рябкову. Американскому дипломату было заявлено, что контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США чревато серьезными негативными последствиями, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Рябков подчеркнул, что в Москве ожидают, что Трейси в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, а также соблюдать нормы, обычаи и не вмешиваться во внутренние дела России.

Напомним, Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в России. Она уже работала в РФ – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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