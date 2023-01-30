Начальник войск РХБЗ Кириллов: Выявлены факты контрабандной доставки морфина в ВСУ

Морфин для украинских военных доставлялся контрабандой, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, МО получило сведения о многочисленных фактах применения ВСУ метадона и амфетаминов, а также морфина, который доставлялся в районы боевых действий контрабандным путем, передает ТАСС.

Кириллов напомнил, что по украинским законам за оборот и транспортировку указанных препаратов предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

«Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки», – добавил он.

Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, возможно, под действием какого-то сильнодействующего препарата.

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