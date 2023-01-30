В программу подготовки спортивных тренеров предложили включить модули по работе с участниками СВО

Паралимпийцы, выпускники спортивных вузов и психологи готовы участвовать в адаптации инвалидов боевых действий. Организовать эту работу могут помочь профильные вузы, сообщила член рабочей группы по вопросам СВО, сенатор Инна Святенко по итогам совещания с представителями вузов, профильных ведомств и организаций инвалидов.

«Московский государственный университет спорта и туризма презентовал проект «Здоровое возвращение», который может дать новые профессии и квалификации для инвалидов войны, а также повысить квалификации для специалистов, работающих с ними», – приводятся ее слова на сайте «Единой России».

По словам ректора вуза Натальи Масягиной, сейчас на стадии проработки находятся специализированные учебные модули по работе с участниками СВО, которые с нового учебного года будут включены в программу подготовки тренеров – преподавателей и иных специалистов на всех уровнях образования.

Свой вклад в вопросы реабилитации уже вносят специалисты факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Как рассказала заместитель декана факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александра Долгих, с февраля 2022 года специалисты факультета помогают психологам различных регионов адаптировать свои знания под задачи психологического сопровождения ветеранов боевых действий и членов их семей.

«Мы предложили проводить тренинги для волонтеров «Единой России» и «Молодой Гвардии», чтобы они также могли оказать психологическую поддержку тем, кому она сейчас так необходима», – добавила Святенко.

Инициативы поддержали представители Минспорта и Минтруда, также принимавшие участие в совещании, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», зампред комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев, председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Диана Гурцкая, фонд «Своих не бросаем».

«Адаптация инвалидов боевых действий через спорт, через тесное взаимодействие с паралимпийцами – это возможность не просто поддержать ребят, получивших травмы, а мотивировать конкретными примерами. Сильнее всего мотивирует человек, который уже прошел свой сложный путь», – заключила Святенко.

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