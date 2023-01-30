Германия выделяет на военные нужды недостаточно средств

Производитель оружия Rheinmetall призывает правительство Германии повысить военные расходы и отразить это в оборонном бюджете на ближайшее десятилетие, пишет немецкий телеканал N-TV. Миллиардов, выделяемых на оборону на данный момент, недостаточно. Так, в прошлом году не удалось поставить в армию грузовики и боеприпасы, потому что в бюджете не осталось средств.



AP

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в преддверии встречи представителей промышленности с министром обороны Борисом Писториусом призвал к увеличению оборонного бюджета Германии, пишет немецкий телеканал N-TV.

«Нам нужны решения по бюджету, — подчеркнул Паппергер. — 51 миллиард евро в «бюджетном плане 14» не хватит, чтобы закупить всё необходимое. И эти 100 миллиардов евро уже заложены в бюджет и частично уже съедены инфляцией». «Бюджетный план 14» — это оборонный бюджет в федеральном бюджете, поясняет немецкий телеканал. В прошлом году грузовики и боеприпасы не могли быть поставлены, потому что в бюджете не осталось денег. «Если мы хотим добиться успеха, и не только с пакетом в 100 миллиардов, у нас должен быть устойчивый «Бюджетный план 14» на протяжении ближайших десяти лет», — призывает Паппергер.

Как напоминает N-TV, после вступления в должность несколько дней назад Писториус объявил о скорых переговорах с промышленностью и признал, что так называемого специального фонда бундесвера в размере €100 миллиардов недостаточно — как и обычного бюджета в размере €51 млрд.

По словам Паппергера, компания Rheinmetall выполнила свои задачи и расширила собственные мощности. В прошлом году было нанято около 2 тыс. новых сотрудников. Он также сказал, что компания Rheinmetall рассматривает возможность открытия ещё одного порохового завода в Саксонии для удовлетворения растущего спроса на боеприпасы, и призвал государство инвестировать для этого средства: «Это специальный химический завод, стоимость которого составит от 700 до 800 миллионов евро». По его словам, это инвестиции, которые отрасль не может осуществить в одиночку. «Это инвестиции в национальную безопасность, которые необходимы. И здесь, конечно, нужно федеральное правительство», — подчеркнул представитель оборонной компании.

По его словам, в области 120-миллиметровых танковых боеприпасов Германия обладает самыми большими мощностями в мире. «Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов в год. Это больше, чем нужно всему миру», — отметил Паппергер. Производство может быть затруднено из-за дефицита пороха.

Как отмечает N-TV, Rheinmetall уже некоторое время держит рекордный курс благодаря своему оборонному бизнесу. «В 2022 году у нас был очень хороший год, рекордный. Вы знаете результаты третьего квартала, в четвёртом квартале они будут ещё лучше», — подчеркнул Паппергер. Что касается объёма заказов, то, по его словам, концерн стремится к €30 миллиардов по сравнению с примерно €25 миллиардов в прошлом году. «И я исхожу из того, что в следующем году у нас будут заказы на 40 миллиардов на руках. Компания очень сильно растёт», — подчеркнул он.

В оборонном секторе темпы роста в ближайшие годы, по мнению Паппергера, составят от 15% до 20%. В разработке находится множество проектов, которые будут завершены в ближайшие шесть месяцев. Даже в гражданском бизнесе, на который приходится лишь около 20% продаж концерна, ожидается «разумный рост». В начале года компания Rheinmetall уже объявила, что в 2022 году операционный результат увеличится более чем на одну пятую, пишет немецкий телеканал N-TV.