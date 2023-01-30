Британцев предложили лечить «виртуально», чтобы спасти систему здравоохранения

Британское правительство выступило с инициативой, которая должна снизить нагрузку на отделения неотложной помощи. По задумке чиновников, ежегодно более полумиллиона человек смогут получать рекомендации по видеосвязи и лечиться на дому, что позволит значительно сократить число госпитализаций, пишет The Daily Telegraph.



AP

Более полумиллиона британцев в год будут проходить лечение в «больницах на дому». Правительство надеется, что эта инициатива похзволит снизить нагрузку на отделения неотложной помощи, пишет The Daily Telegraph.

Согласно планам властей, пожилые и слабые пациенты, пострадавшие в результате падения, будут лечиться по видеосвязи. Таким образом, при надлежащем уходе удастся сократить пятую часть неотложных госпитализаций, уверены министры.

По словам чиновников, траты на «виртуальные отделения» покроются за счёт дополнительных £14 млрд, которые планируется выделить на медицинские услуги в течение следующих двух лет. Всё это происходит на фоне невиданного кризиса Национальной службы здравоохранения (NHS), в списках ожидания которой находятся 7 миллионов человек.

Планы, с помощью которых премьер Риши Сунак хочет продемонстрировать свою заботу о NHS, подразумевают расширение команд реагирования на уровне сообществ. Благодаря этому можно будет обследовать и лечить на месте больше пожилых пациентов, а не доставлять их в больницу.

Испытания, в ходе которых фельдшер и участковая медсестра направлялись для осмотра пациентов, пострадавших от падения, показали, что их визиты могут вдвое сократить число доставляемых в неотложку. При этом некоторые методы предусматривали использование видеосвязи, чтобы сотрудники скорой могли поддерживать контакт с консультантами больницы из дома пациента, поясняет The Daily Telegraph.

Предполагается, что «виртуальные отделения» будут обеспечивать круглосуточный присмотр за 50 тыс. человек в месяц. Пациенты получат переносные устройства, которые отслеживают жизненно важные показатели и предупреждают медицинские бригады о любых изменениях.

Медики будут ежедневно осматривать пациентов с помощью видеотехнологий или навещать их лично. Эти методы уже используются для поддержки некоторых пациентов. Расширение программы будет означать, что к следующей зиме будет создано 10 тыс. подобных «виртуальных коек».

«Наиболее уязвимые и пожилые люди в нашем обществе особенно нуждаются в доступе к быстрому лечению, адаптированному к их потребностям. Вот почему мы расширяем возможности оказания медицинской помощи на дому, чтобы сократить количество ненужных поездок в больницу, помочь пациентам из групп риска получить более быстрое лечение и высвободить ресурсы отделения неотложной помощи», — заявил Сунак. Он добавил, что финансирование схемы «гарантирует, что люди получат тот уровень лечения, которого они заслуживают».

В последние недели премьера не раз критиковали за обращение с Национальной службой здравоохранения. Правительство призывали активнее работать над тем, чтобы помочь ей остаться на плаву во время сурового зимнего кризиса, который усугубился из-за забастовок медсестёр и водителей скорых.

Ранее высокопоставленные чиновники предупредили, что в больницах образовался «затор», что приводит к длительному ожиданию в отделениях неотложной помощи. Последние ежемесячные данные показывают, что среднее время ожидания скорой для пострадавших от сердечного приступа и инсульта достигло 93 минут в декабре — более чем вдвое выше ноябрьских показателей, подчёркивает издание.

Эксперты говорят, что кризис усугубляется количеством пациентов, «застрявших» в больнице. Около 13 тыс. коек — каждую седьмую в стране — занимают люди, которые здоровы с медицинской точки зрения, но нуждаются в помощи, чтобы отправиться домой или пансион, заключает The Daily Telegraph.