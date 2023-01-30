Разработана схема движения на время ремонта рыбинского моста

Реверсивное движение по мосту в Рыбинске введут в ночь с 5 на 6 марта.

Решение принято сегодня на аппаратном совещании главы города. Дмитрий Рудаков подчеркнул, что изменения срока связаны с беспрепятственным проездом участников Деминского лыжного марафона.

Проведена большая подготовительная работа по формированию схемы движения на период ремонтных работ. Новая схема согласована с оперативными службами города, ресурсоснабжающими предприятиями, крупными предприятиями, ГИБДД. В ближайшее время будут смонтированы реверсивные светофоры и установлены регулирующие дорожные знаки.

Схема рассчитана на пропуск транспортных потоков с основных дорог, при этом второстепенные будут перекрыты. Это уменьшит время проезда по мосту. По расчетам специалистов путь через мост при реверсивном движении займет примерно на 10 минут больше привычного времени маршрута.

– Мы должны понимать, что при введении реверса в любом случае пробок не избежать. Прошу жителей отнестись к вопросу с пониманием, планировать маршрут и заранее выезжать на работу, – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. – Откладывать начало работ дальше нельзя, мы не будем нарушать график подрядчика. Нам нужно приложить все силы, чтобы выполнить ремонт за два года. Да, всем придется непросто, но аварийный мост мы приведем в порядок.

При движении в сторону Заволжья приоритетными направлениями станут потоки с улицы Максима Горького и Герцена. Две светофорные фазы будут предусмотрены при движении из города за Волгу. Одна – для движения по улице Горького, другая – по Герцена. Выезд с Бульварной на круговое движение у собора будет запрещен, возможен только поворот направо. Также нельзя будет выехать на мост с Большой Казанской.

Со стороны Слипа движение пойдет по улице Сакко и Ванцетти, далее на улицу Правды (односторонняя двухполосная в сторону моста), левый ряд двигается на мост, правый – на Арефинский тракт, улицы Бадаева или Коллективизации.

С Заволжья-1 выезд на мост через улицу Коллективизации, как и раньше, будет организован через поворот направо, но через светофор. По улице Рыбинской от улицы Коллективизации в сторону улицы Сакко и Ванцетти движение будет в одну сторону. Далее левый ряд поворачивает только налево, правый идет прямо, на Слип. Это позволит сохранить свободный трафик со стороны Заволжье-1 в сторону Слипа. Съезд с моста из центра также будет организован через левый поворот под мост и улицу Рыбинскую.

– Общественный транспорт по заволжской части города будет двигаться, как и другие виды транспорта, в общем потоке. По центральной части для автобусов предусмотрен выезд с Большой Казанской на кольцевое движение, – пояснил Иван Дубино, заместитель главы – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

С введением реверсивного движения изменятся маршруты общественного транспорта. Основной развязкой станет улица Герцена. Автобусы, которые шли по Горького к собору, будут сворачивать по улице Герцена, двигаться по Стоялой и выезжать на Крестовую. Троллейбусы – по улицам Герцена и Пушкина выезжать на Крестовую. В обратном направлении движение общественного транспорта останется прежним.

Схема движения заволжских маршрутов на Слип останется без изменений, маршруты в Заволжье № 19 и 20 будут объединены в один маршрут, который проследует по улицам Коллективизации, Костромской, Тарасова до конечной «улица Тарасова» и в обратном направлении.

Организация работы межмуниципальных маршрутов находится на согласовании с областным департаментом транспорта.