“Есть божественные законы? Есть”: академик-психолог Лев Клыков о карме, жизни после смерти и 2023 годе

Мир стремительно меняется, и эти изменения настолько глобальны и непредсказуемы, что человечество испытывает обеспокоенность по поводу будущего. Нумерологи, астрологи, эзотерики делают свои прогнозы относительно того, что будет происходить дальше. Своими мыслями по этому поводу поделился и академик-психолог Лев Крылов. Он рассказал о том, чего ожидать от 2023 года, а также порассуждал на темы кармы и жизни после смерти и поведал о других интересных вещах.

О предсказаниях астрологов

Многие астрологи дают прогнозы, основываясь на знаниях влияния и движения планет, исходя из вычислений взаимодействия небесных светил в градусах (разбирая оппозиции, соединения, трины и т. д.). Однако Крылов убежден в том, что таких подсчетов мало, ведь на Землю воздействует вся энергия космоса. Невозможно учесть все без исключения нюансы и составить полную картину всего, что будет происходить в будущем.

Крылов считает, что правдивые предсказания могут давать люди, которым Высшие силы предоставляют эту информацию, открывают к ней доступ. Если нет контакта с Высшими силами, тогда достоверных предсказаний сделать не получится.

О столкновении миров

Крылов отмечает, что еще в Библии сказано о Переходе. В Священном писании явление это именуется Вторым Пришествием Христа. Сейчас мы как раз и оказались как бы на стыке двух миров: нового и старого.

Крылов отмечает, что данный период не может быть простым, поскольку никто так просто не согласен отдавать власть. Но Переход неизбежен. По мнению ученого, Второе Пришествие Христа будет в пятом измерении. Пока же мы еще пребываем в четвертом и будем там находиться на протяжении нескольких десятилетий. Будут происходить катастрофы и катаклизмы, но лишь для того, чтобы человечество стало более сознательным. Крылов отмечает: все бедствия (эпидемии, стихии и т.д.) — это как кувалда, с помощью которых Высшие Силы пытаются пробудить сознание людей для перехода на иной высокий уровень.

О жизни в пятом измерении

Крылов отмечает, что пока 80 процентов людей по своей природе являются «животными». Это значит, что для них в приоритете низменные цели: плотские утехи, еда и социальное доминирование. Точно такие же цели и у животных. Для перехода на новый уровень нужно пробудить духовность.

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Крылов считает, что в пятом измерении физического тела уже не будет в том виде, к которому мы все привыкли. Это будет новый уровень сознания. При этом будут полностью «отключены» три нижние чакры.

Люди будут иметь совершенно иной характер. Они смогут усиливать и добавлять еще больше положительных качеств, тем самым повышая вибрации. Земля станет излучать совсем другую энергию.

О том, что нам делать сейчас

Крылов убежден в том, что Высшие Силы создадут определенную энергетику на Земле на время Перехода. Выдержать ее сможет далеко не каждый, поэтому не каждый доживет до Пятого измерения. Чтобы Переход состоялся, нужно пробудить духовность и сознание, иметь устойчивые моральные ценности, внутренний закон.

Крылов отмечает, что люди, которые стремятся обойти законы, в том числе и божьи, вряд ли выдержат новые вибрации Земли. И только те, у кого есть совесть, сознательность, внутренние барьеры, не дающие совершить преступления, смогут перейти на новый уровень.

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По мнению Крылова, сейчас нам следует построить такое общество, где физические тела будут прежними, но уровень сознания качественно повысится.

О карме

Есть люди, которые совершают плохие поступки, делают все во вред другим, но сами процветают. Крылов объяснил, почему так происходит. Над каждым из таких людей есть маг, который их как бы «крышует». Человек выполняет указания такого мага, и благодаря этому происходит отсрочка наказания, кары. Однако ученый убежден в том, что возмездие придет. Маг «выкачает» из человека всю энергию, потеряет к нему интерес — и тому придется расплачиваться за все, что он сделал. Возможно, уже в этой жизни, а возможно, и в следующей. Так работает карма. По мнению ученого, есть божественные законы, и они всегда работают.

О жизни после смерти

Крылов верит в реинкарнацию. Он считает, что у каждого человека есть дух. После смерти дух, как энергия, никуда не уходит. Он перерождается, получает жизнь в новом образе. Ученый убежден в том, что в каждом перевоплощении человеку не зря дается пол, место рождения, язык, социальный строй и другие аспекты. Все это «собрано» с учетом лучшей реализации души, приобретении опыта, которого не было раньше.

О предсказаниях на 2023 год

Крылов убежден в том, что сейчас мы наблюдаем за тем, как умирает старый мир. А когда что-то уходит, погибает, то это всегда болезненно и травматично. Запад, по его мнению, олицетворяет старый насильственный паразитический мир, а Россия и дружественные ей страны – воплощение светлых сил. Новый мир только формируется, он еще слаб и не развит.

Ученый дает весьма оптимистичные прогнозы на текущий год. По его мнению, произойдут важные события, которые заставят нас многое переосмыслить и возродят надежду на лучшее. Крылов предсказывает, что 2023 год будет лучше предыдущих. Будем надеяться на то, что его прогноз точно сбудется.