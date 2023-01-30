Скандалы: Секрет ларька

Зачем Минпромторгу понадобилось реанимировать палаточную торговлю

На улицы российских городов собираются массово возвращать ларьки. Лоббируют уличную торговлю на самом высоком уровне – открывать как можно больше киосков властям регионов советуют прямо из Минпромторга, руководимого Денисом Мантуровым. Кому и зачем понадобилось реабилитировать опальных ларёчников и не ждёт ли нас возвращение в проклятые 90-е?

Инициатива Минпромторга о возвращении киосков обставлена весьма хитро. Во-первых, непонятен юридический статус документа: официально это только рекомендация министерства, разосланная властям регионов. При этом отмечается, что выпущен циркуляр в связи с распоряжением правительства о поддержке отечественных производителей и фермеров. Правда, если всё дело в фермерах, то непонятно, почему Минпромторг так долго размышлял, ведь поддерживать местных производителей кабмин решил ещё в начале 2021 года.

Во-вторых – и это самое главное – возвращать ларьки Минпромторг советует не абы куда, а поближе к торговым центрам. Дескать, и фермерам станет хорошо, и у опустевших ТЦ появится дополнительный трафик.

Осторожность Минпромторга можно понять. Несмотря на все заклинания чиновников о том, что ларьки сегодня и ларьки 90-х – это-де «две большие разницы», контрафакт, «палёную» водку, пиратскую продукцию и прочую нелегальщину пока ещё никто не отменял. Более того, в современных условиях все эти серые сектора вновь начали расцветать пышным цветом.

За последние годы на российском рынке лавинообразно выросла доля поддельного алкоголя и сигарет. Реализовывать такие товары через крупных сетевых ретейлеров весьма проблематично, а вот ларьки – хороший канал сбыта

При этом ларьки, да ещё в таком неопределённом правовом статусе, могут стать поистине неисчерпаемым источником заработка (причём как легального, так и коррупционного) для широкого круга ответственных лиц.

Радость олигарха

Косвенным подтверждением того, что в ведомстве Дениса Мантурова хотят и ларьки вернуть, и не «спалиться», служит тот факт, что в 2019 году Минпромторг уже выступал с подобной инициативой. Более того, тогда она была оформлена в виде целого законопроекта. Причём всё столь же невнятного, как и нынешние рекомендации.

В частности, в документе закладывались весьма двусмысленные нормы о порядке аренды нестационарных объектов. Предполагалось, что договор аренды может быть заключён не более чем на семь лет, а продлён лишь единожды. После чего земельный участок муниципальные власти снова должны выставить на торги.

Даже если отбросить коррупционные составляющие гостендеров, такая ротация арендаторов сулила неисчерпаемый источник доходов. Во многом поэтому законопроект получил много негативных отзывов и в итоге даже не рассматривался в Госдуме. Кстати, самым популярным аргументом против была именно опасность повторения ларёчного опыта 90-х с его контрафактом, пиратством и прочей нелегальщиной.

Имелся, правда, в том законопроекте один важный нюанс. Отдельным пунктом среди всех нестационарных объектов выделяли автолавки. Для них снимались многочисленные законодательные ограничения – в частности, необходимость получать разрешение у местных властей, в котором бы определялось точное место размещения автомобиля. Фактически автолавки получали полную свободу, припарковался – и торгуй где хочешь.

Сегодня этот пункт превратился в отдельный законопроект, который в конце прошлого года был внесён в Госдуму и запланирован к рассмотрению в весеннюю сессию. Такая любовь Минпромторга и депутатов к автолавкам, похоже, объясняется просто: по оценкам экспертов, около половины рынка ларьков на колёсах занимает продукция «Группы ГАЗ». И отечественного производителя поддержали, и владельцы «ГАЗа» не в обиде.

Контрафактная ниша

Не исключено, что на этот раз к муниципальным властям и олигархам, лоббирующим возвращение ларьков, присоединились представители серого сектора. За последние годы на российском рынке буквально лавинообразно выросла доля поддельного алкоголя и сигарет. Реализовывать такие товары через крупных сетевых ретейлеров весьма проблематично, а вот ларьки – хороший, проверенный канал сбыта.

Судите сами: доля нелегальной табачной продукции сегодня составляет более 10%. Это почти в 10 (!) раз больше, чем в 2016 году, когда доля контрафакта укладывалась в статистическую погрешность, составляя 1,5%.

Схожая ситуация и на алкогольном рынке. Доля нелегального оборота составляет, по разным оценкам, от 20 до 30%. При этом, как говорится в исследовании Высшей школы экономики, если нелегальный рынок сократится хотя бы на 70%, то в казну вернётся как минимум 70 млрд рублей в год. Однако если вся эта нелегальная торговля будет перенаправлена в ларьки, то теневые денежные потоки только увеличатся в объёмах.

Кстати

Предположение о том, что многие ТЦ могут оказаться разобраны обратно на ларьки, не выглядит таким уж фантастичным, если учитывать, что уже сегодня многие из них опустели, в связи с чем выставлены на продажу или же находятся в предбанкротном состоянии.

«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирущих молла. Рано или поздно один из них возьмёт лидирующие позиции и начнёт перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», – рассуждает президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

Кстати, по данным Российского совета торговых центров, в конце прошлого года около 200 ТЦ уже оказались в предбанкротном состоянии. По прогнозам аналитиков, в этом году эта тенденция будет усиливаться и количество потенциальных банкротов вырастет чуть ли не вдвое. В связи с этим многие владельцы торговой недвижимости, похоже, решили не ждать наступления часа икс, а поспешили выставить свои пока ещё не окончательно обесценившиеся активы на продажу. Так, с января по октябрь прошлого года количество предложений по продаже торговых объектов площадью от 10 тыс. квадратных метров выросло на 14%, констатируют в «Авито Недвижимость». Разброс цен на ставшие ненужными моллы достаточно велик: от 1 до 9 млрд рублей.

Что касается озвученной Минпромторгом идеи о привлечении в ларьки мелких местных производителей, то и тут всё не так просто. «Этих местных производителей днём с огнём не сыщешь. Ведь необходимо, чтобы они и товар регулярно поставляли и чтобы качество у них было высокое. Есть ещё такой момент: зачастую мелкие производители хорошо производят, но плохо продают. К сожалению, люди часто путают эти две истории», – рассуждает основатель компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров Евгений Бурденюк.

Что касается фермерской продукции, о которой так часто вспоминают в правительстве, то не исключено, что киоски и вовсе окажутся неинтересны мелким сельхозпроизводителям. «Фермеры всё активнее развивают продажи онлайн и взаимодействие с крупнейшими ретейлерами, поэтому формат нестационарных торговых объектов немного устарел и нужны более технологичные решения – например, специальные фермерские рынки или оптово-распределительные центры по образцу «Фуд Сити», – считает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Вот и получается: реформируй не реформируй ларёчный бизнес, а в итоге всё равно вырисовывается «модель из 90-х».

Наследие прошлого

Нынешняя запланированная перезагрузка ларёчного бизнеса далеко не первая. Если в самом начале 90-х годов уличные торговые точки развивались хаотично, то к середине десятилетия началась определённая консолидация отрасли. В итоге из тех, кто сумел сосредоточить в своих руках достаточно большой объём мелких торговых точек, выросли крупные бизнесмены. Хрестоматийный пример – знаменитый Черкизон Тельмана Исмаилова. Напомним, что всё из того же Черкизона выросли и нынешние миллиардеры-девелоперы Зарах Илиев и Год Нисанов, в активе которых среди прочего значится крупный торговый центр «Европейский».

Сегодняшние воротилы ларёчной торговли сильно отличаются от представителей «бизнеса» 90-х. К началу 2015–2016 годов – времени, когда власти во всех регионах начали активно бороться с ларёчниками, – истинные бенефициары этого «бизнеса», как правило, заседали в чиновничьих кабинетах. Очевидно, именно поэтому кампании по сносу ларьков в итоге редко где были доведены до логического конца. В итоге всё заканчивалось сокращением количества торговых точек, включением в процесс производителей так называемых цивильных ларьков и перераспределением денежных потоков.

Показательна история знаменитого питерского рынка «Апраксин двор». «Наша Версия» уже рассказывала о том, что этот островок антисанитарии и контрафакта в центре Северной столицы пытались закрыть как минимум 11 (!) раз. Надо ли говорить о том, что Апрашка до сих пор живёт и процветает. Оно и понятно: по информации местных СМИ, основными владельцами рынка являются городское АО «Апраксин двор», контролируемое комитетом имущественных отношений, компания «Главстрой-СПб», а также концерн «Питер», бенефициаром которого является выходец из КГБ Николай Пономарев.

Ситуация в Питере не уникальна. Летом 2020 года в Ростове-на-Дону разразился скандал, связанный со сносом 86 ларьков в одном из центральных районов города. Каким-то волшебным образом оказалось, что некоторые палатки оказывались несносимыми. Избавиться от палаток удалось только после того, как местный следком занялся расследованием деятельности теперь уже бывшего главы Первомайского района города Артура Григоряна, который приказывал подчинённым закрывать глаза на незаконные ларьки. Понятно, что делал он это вряд ли от чистого сердца. Что интересно: Григоряна называли креатурой Сергея Горбаня, который в 2015 году, будучи в должности сити-менеджера, начал наводить порядок среди ларёчников. Однако тогда всё закончилось тем, что ларёчников заставили приобрести новые киоски – как заявлялось, дабы они были в одном дизайне. О том, сколько заработал на этом производитель ларьков и насколько он близок сити-менеджеру, в городе шептались ещё долго.

Киоск ТЦ не товарищ

И вот сегодня ларёчный бизнес ожидает очередная перезагрузка. При этом в регионах рекомендации Минпромторга, насколько можно заметить, встретили с восторгом. По крайней мере о том свидетельствует тот факт, что местные власти уже начали давать ларёчникам зелёный свет. Неудивительно, если учесть, какие коррупционные возможности перед муниципальными чиновниками открывает рекомендация массово устанавливать ларьки.

Например, в Новосибирске целых 500 киосков, ранее запланированных под снос, решили «реабилитировать», а на принятое решение о демонтаже наложили мораторий. Послабление для ларёчного бизнеса вышло и в Воронеже, где власти решили отложить запланированное обновление нестационарных конструкций, разрешив оставить киоски в их нынешнем виде.

Дальше всех пошли в Пермском крае, где прозвучала цель увеличить количество ларьков на 10% по сравнению с показателями 2020 года. Одновременно был наложен мораторий на ужесточение требований к внешнему виду объектов нестационарной торговли.

Если человеку нужен хлеб или пачка соли, то он просто купит нужный товар в ларьке у входа в ТЦ, а не пойдёт внутрь, где по пути к кассе приобретёт целую тележку продуктов, а заодно заглянет в другие магазины

После обнародования рекомендаций Минпромторга в середине января тёплые чувства к ларёчной торговле перестали скрывать и в администрации Нижегородской области, заявив о том, что уже приступили к работе над рекомендациями федерального ведомства. А в Волгоградской области места для киосков поручили подыскать руководителям сетевых розничных магазинов и торговых центров.

Ситуация складывается парадоксальная – получается, что ретейлеров побуждают гробить собственный бизнес. Ведь очевидно, что ларьки способны перехватить у сетевых магазинов, располагающихся в торговых центрах, немалую долю покупателей. Например, если человеку нужен хлеб или пачка соли, он просто купит нужный товар в ларьке у входа в ТЦ, а не пойдёт внутрь, где по пути к кассе приобретёт целую тележку продуктов, а заодно заглянет в другие магазины. Соответственно в торговых центрах упадёт проходимость и выручка.

Неудивительно, что многие ретейлеры выступают резко против инициативы Минпромторга. «Понаставив киосков, ТЦ обесценят как объект. Это будет совершенно неэстетично и не­ управляемо и как следствие снизит доходность, а для бюджета снизит поступление налогов. Страшно представить ТЦ с этими избушками у центрального входа», – считает гендиректор волгоградского ТЦ «Ворошиловский» Надежда Васильева.

В самом деле, сегодня торговые центры – это не просто место для шопинга. Даже в крупных городах там зачастую проводят время целыми семьями – идут в кино, в рестораны, в развлекательные центры. А в небольших городах открытие ТЦ становится целым событием – порой новый торговый центр становится чуть ли не единственным приличным местом, куда можно прийти на досуге, ведь там всегда будет чисто, а за порядком присмотрит охрана. Организация пространства в торговых центрах стала целым искусством. Специально продумывается, как проложить внутренний маршрут, как расположить магазины. Например, в качественно продуманных ТЦ востребованные магазины никогда не располагают прямо у входа – иначе есть риск, что покупатель быстро уйдёт. А в ключевых проходах непременно стараются поставить кофейню или булочную – замечено, что запах свежего кофе и выпечки повышает настроение, а значит, и желание тратить деньги. Для этого же вход в ТЦ стараются сделать как можно более просторным, визуально приглашающим поскорее зайти внутрь. И вот теперь ко всему этому сложному организму хотят приделать ларьки.

К тому же для того чтобы затея оказалась успешной, констатируют представители торгового бизнеса, от государства требуются прозрачные и понятные правила игры. В этом случае крупные компании будут готовы инвестировать в подобные проекты, уделять внимание внешнему виду киосков, придумывать интересные форматы. «К сожалению, пока что все истории с ларёчным бизнесом со стороны государства носили волнообразный характер. То киоски решают сносить, потом вдруг говорят, что не против такого формата», – констатирует Евгений Бурденюк.

При таком подходе ожидать, что в ларёчный бизнес захотят прийти добросовестные и серьёзные игроки рынка, вряд ли приходится. Впрочем, учитывая всю предыдущую историю этого сегмента торговли, рискнём предположить, что задачи обелить его, развить и улучшить изначально никто не ставит. А вот погреть на нём руки – почти наверняка.

Кому выгодны ларьки

Производителям ларьков, уже давно пробившим сертификацию и стандарты, а значит, разделившим между собой рынок производства временных строений.

Серому рынку. Впрочем, лоббировать возрождение ларьков его участники вряд ли способны, потому они станут лишь временными бенефициарами – до той поры, пока маятник не качнётся обратно и ларьки вновь не решат сносить.

Чиновникам, которые будут за деньги выдавать разрешения на установку ларьков. Они станут едва ли не главными выгодоприобретателями. Также чиновники могут затем закрывать глаза на то, как ларёк постепенно разрастается, объединяется с другими и превращается в торговый комплекс, захватывая землю.

Тем, кто хочет захватить действующие ТЦ, чтобы, пользуясь сложной ситуацией, скупить их.

Устроителям фестивалей, которые умеют за большие деньги собирать и разбирать разного рода павильоны. При этом, за исключением двух столиц, такие фестивали редко окупаются за счёт туристов.

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”