 

В Госдуме предложили измерять расстояния верстами

30.01.2023, 15:33, Разное
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В Государственную думу внесли законопроект об изменениях в ФЗ «О методах измерения расстояний на территории Российской Федерации».

По мнению автора документа, депутата Сергея Кондратьева, пришло время отказываться от навязанных Западом стандартов и переходить на отечественные единицы измерения. Парламентарий предложил начать с расстояний.

– Не надо нам тут рассказывать о просвещённой Европе, я там каждое лето отдыхаю, ничего просвещённого там нет, – заверил Кондратьев. – Наши предки отлично всё измеряли вёрстами, саженями, аршинами, вершками. Я понимаю, что есть высокотехнологичные отрасли, где потребуется много времени для импортозамещения, но уж таблички на трассах мы можем и самостоятельно поменять.

Поддержали коллегу и в парламентском комитете по обороне. Его представитель подчеркнул, что новые единицы измерения могут стать отличным тактическим ходом для обмана врага в случае эскалации с НАТО.

– Эти кретины даже мили в километры переводить не научились, а если мы их вёрстами загрузим, то их «макинтош» вообще загорится синем пламенем. Суворов и Кутузов так по версте всю Европу и прошли, – заявил депутат Андрей Гурулёв.

Помимо прочего, документ предусматривает рассчитать новые числовые значения для расстояний между населёнными пунктами страны и произвести замену всех дорожных знаков до 1 января 2024 года. В 2025 году соответствующие изменения будут отражены в школьной программе в курсах точных наук.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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