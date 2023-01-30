Все ради Гарри: король Карл III попросил архиепископа стать посредником между его сыновьями

Король Великобритании Карл III попросил архиепископа Джастина Уэлби стать посредником в сделке, которая позволит принцу Гарри и Меган Маркл присутствовать на его коронации в мае 2023 года. По информации Daily Mail, монарх хочет, чтобы герцоги Сассекские лично приехали на торжественное мероприятие. Однако, как утверждают журналисты, эту идею совсем не поддерживает старший сын Чарльза, принц Уильям. Наследник престола опасается, что его брат может сотворить что-нибудь провокационное. По мнению Уильяма, их с Меган присутствие может отвлечь внимание общественности от главного события.

Впрочем, Карл III убежден, что отсутствие герцогов Сассекских вызовет еще больше обсуждений в прессе. Один из источников рассказал, что принцу Гарри, возможно, сохранят титул, а также предложат соответствующее его высокому статусу место на церемонии, чтобы он все-таки приехал.

Ключевым вопросом остается, будет ли Гарри присутствовать, и если да, то на каких условиях, – подытожил инсайдер, добавив, что принц, по всей видимости, будет до последней минуты тянуть с ответом, что очень затрудняет переговоры.

Вероятнее всего, причиной такого скептического отношения Уильяма к приезду Гарри стали его нашумевшие мемуары “Запасной”. В них герцог Сассекский подробно рассказал о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца, своих попытках смириться со смертью Дианы и отношениях с мачехой, королевой-консорт Камиллой. К слову, из-за скандальной книги Гарри могут запретить въезд в США.