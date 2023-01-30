Серая классика: Дрейк с сыном Адонисом примерили парные образы

Поклонники рэпера Дрейка обожают его 5-летнего сына Адониса. Мальчик невероятно похож на знаменитого отца, и они часто появляются на публике в одинаковых аутфитах. В минувшее воскресенье семья Дрейка отпраздновала очередное торжество — 75-летие матери рэпера, Санди, где отец и сын продемонстрировали парные образы. Дрейк и Адонис позировали для фото в идентичных классических серых костюмах и белоснежных рубашках.

75 лет. Спасибо тебе, мамочка, за те 9 месяцев, что вынашивала меня… За всю эту боль и страдания. Никто не знает, какую ношу ты пронесла сквозь года… Я посылаю тебе всю свою любовь, – написал музыкант под серией новых снимков.

Последний раз Дрейк выкладывал фото своего ребенка в октябре прошлого года. Отметим, что Обри Дрейк Грэм (настоящее имя музыканта) стал показывать сына относительно недавно — первое время он вообще не признавал отцовство. Мальчик родился в октябре 2017 года, но Дрейк рассказал о нем лишь в 2018-м в свойственной артисту творческой манере — записал песню “Emotionless” для альбома “Scorpion”.

Адониса рэперу родила актриса фильмов для взрослых Софи Бруссо. В 2017 году незадолго до появления мальчика на свет пару заметили на свидании в японском ресторане в Амстердаме. Несколько месяцев спустя Софи обнародовала новость о беременности. Дрейк был не уверен в том, что ребенок его (светловолосый и голубоглазый Адонис поначалу действительно мало походил на знаменитого отца) — убедиться в отцовстве рэперу помог ДНК-тест.