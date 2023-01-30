 

Кровавая мясорубка и потеря семьи: Евгений Миронов попал в страшную аварию

30.01.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Первом канале выходит в эфир психологический триллер “Пробуждение”, снятый по одноименной ленте NBC 2012 года. Герой картины мечется между двумя реальностями, в одной из которых он потерял супругу, в другой сына. В главной роли снялся российский актер Евгений Миронов, который сразу согласился на этот проект. Для него было важным, что помимо экшена в ленте присутствует яркая и глубокая драматургия сюжета.

Его герой – следователь Павел Фролов – пытается преодолеть болезненный разлом судьбы. Аномалия произошла в жизни героя Миронова после кровавой мясорубке в ДТП и попадания в больницу. Эти события разделили его жизнь на до и после. Герой начинает понимать, что важнее семьи и близких людей для него ничего нет, но совместить все вместе он теперь не может. Сериал “Пробуждение” про то, что осознал герой Миронова после случившегося катарсиса.

Евгений Миронов в свежем интервью признался, что внутренний мир его героя близок ему самому. Он также разделяет семейные ценности и считает их наивысшей целью и смыслом бытия. Перед съемками сериала “Пробуждение” Евгений Миронов для более глубокого погружения в роль много общался со следователями и понял, насколько их работа тесно связана с подобным чувством. Ведь они по долгу службы практически не видят свою семью и приходят домой фактически только поспать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Libération – в «Мону Лизу» бросили торт — чтобы напомнить о планете

05.08.20 / В китайских летописях нашли свидетельства появления НЛО

30.11.22 / Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги

21.11.22 / Дибров отвернулся от семьи после операции: терпение лопнуло

24.09.22 / Стас Пьеха: “В любой, даже самый сложный момент, я понимаю, что мне нравится жизнь”

31.10.22 / Анастасия Решетова о романе с Тимати, хейтерах, исламе и роскошном образе жизни в новом интервью

30.07.22 / Google Chrome станет платным для россиян с 1 августа

18.04.22 / В сети обсуждают, сколько раз Меган Маркл и принц Гарри нарушили королевский протокол во время поездки в Нидерланды

12.03.22 / Выживут только айтишники

25.07.22 / Мнение: О ходе СВО. 24.07.2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика