В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников

В Московской области сотрудники ФСБ задержали троих восьмиклассников, которые пытались устроить диверсию на железной дороге. Как сообщает URA.RU, восьмиклассники должны были транспортную инфраструктуру на Курском направлении.

Задание дети получили в “Телеграм” от неизвестных лиц. Как сообщает телеканал “360”, подростки получили инструкции и должны были снять повреждения на видео в качестве доказательств.

По данным RT, за диверсию школьникам обещали деньги. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.