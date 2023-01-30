 

В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников

30.01.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Московской области сотрудники ФСБ задержали троих восьмиклассников, которые пытались устроить диверсию на железной дороге. Как сообщает URA.RU, восьмиклассники должны были транспортную инфраструктуру на Курском направлении.

Задание дети получили в “Телеграм” от неизвестных лиц. Как сообщает телеканал “360”, подростки получили инструкции и должны были снять повреждения на видео в качестве доказательств.

По данным RT, за диверсию школьникам обещали деньги. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.21 / «Хотим, как у Путина»

14.09.21 / “Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

28.11.21 / Мнение: Инструкция

08.02.21 / Как во время перестройки пришельцы «прогулялись» по России

30.12.21 / Мнение: Падение рождаемости мормонов, кредиты для непривитых и проверка мигрантов на ВИЧ

29.10.22 / Шведы задумались о создании объединённой армии с Норвегией и Финляндией

23.01.22 / За отвагу при трубе

04.01.23 / Смартфон Honor 80 GT появился в продаже

08.02.22 / Врач-эндокринолог рассказал, как выявить сахарный диабет на ранней стадии и о мерах профилактики

29.06.22 / Как две маленькие проблемы превратить в одно большое достоинство: секреты подбора летних стрижек для дам за 50, которые имеют тонкие волосы и носят очки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика