 

Геймеры призывают бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy из-за слов Роулинг о трансгендерах

30.01.2023, 15:20, Новости дня
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Геймеры призывают бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy по мотивам вселенной Гарри Поттера из-за позиции британской писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах, несмотря на то, что автор книги не участвует в создании игры, информирует The Times.

Издание пишет, что геймеры призывают бойкотировать выход новой игры по Гарри Поттеру из-за позиции Джоан Роулинг по вопросам трансгендеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Отмечается, что писательница не участвует в создании игры, в отличие от ее команды. Но представители сообщества призывают не покупать игру, им недостаточно критики позиции Роулинг.

Игра Hogwarts Legacy станет доступна для покупки 10 февраля.

Ранее стало известно, что создатели будущего сериала по вселенной «Гарри Поттера» ищут на главные роли «небинарных, гендерно-неконформных» актеров, также в сюжете будет присутствовать гомосексуальная линия.

Напомним, Джоан Роулинг высмеяла название статьи с заголовком «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии». Осенью сообщалось, что многочисленные люди рассылают угрозы убийством знаменитой писательнице.

Авторы документального фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя» практически исключили автора романа Джоан Роулинг из фильма за ее скандальные высказывания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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