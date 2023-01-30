 

Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 1167 человек

30.01.2023, 15:20, Новости дня
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Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1167 человек, трое погибли, сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан.

Мотамедиан заявил, что в результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1167 человек, трое погибли, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 816 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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