Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 1167 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1167 человек, трое погибли, сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан.

Мотамедиан заявил, что в результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1167 человек, трое погибли, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 816 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

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