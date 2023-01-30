Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 1167 человек
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Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1167 человек, трое погибли, сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан.
Мотамедиан заявил, что в результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1167 человек, трое погибли, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 816 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.
Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 баллов.
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