Не исключён военный удар — Блинкен заявил, что США «рассматривают все варианты» борьбы с ядерной программой Ирана
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США не исключают возможности проведения военных действий против Ирана, направленных на то, чтобы помешать стране заполучить ядерное оружие, пишет Der Spiegel. В ходе поездки на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящий момент Вашингтон «рассматривает все варианты», включая военный. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к ядерной сделке 2015 года, однако он отклонил предложение США.
AP
Вашингтон не исключает возможности проведения военных действий против Ирана, направленных на то, чтобы помешать стране заполучить ядерное оружие. В ходе поездки на Ближний Восток в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «рассматривают все варианты». Когда его спросили, подразумевает ли его ответ «военный вариант», Блинкен повторил: «На столе переговоров имеются все варианты», — передаёт Der Spiegel.
При этом он подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы с «иранской ядерной программой» является дипломатия. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к ядерной сделке, однако он отклонил предложение США. Президент США Джо Байден допускал возможность проведения военной операции «в качестве крайней меры» ещё летом 2022 года.
Переговоры о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года между Ираном и Западом зашли в тупик много месяцев назад. По данным источников, Тегеран заблокировал соглашение незадолго до его подписания. Как считает издание, «жестокое подавление» недавних протестов в Иране также подорвало доверие к переговорам. ЕС осудил действия Корпуса стражей исламской революции и ввёл новые жёсткие санкции против Ирана.
После того как в 2018 году США при Дональде Трампе вышли из ядерной сделки с Ираном, Тегеран перестал придерживаться согласованных в документе ограничений и отказал инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в доступе к своим ядерным объектам. В настоящее время Иран обогащает уран до 60%. По данным МАГАТЭ, это ненамного ниже 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Иран утверждает, что использует свою ядерную программу только в гражданских целях.
Всего несколько дней назад США завершили совместные военные учения с Израилем. По сообщениям СМИ, это были крупнейшие военные учения, которые Израиль и США когда-либо проводили вместе. Они прошли на фоне роста опасений по поводу ядерной программы Ирана. По данным израильских военных, учения были направлены на противодействие «различным региональным угрозам», пишет Der Spiegel.
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