США вероятно отправят обещанные Киеву танки не раньше конца года

США смогут отправить обещанные Киеву танки Abrams не раньше конца этого или даже в начале следующего года, пишет The Washington Post. Тяжёлая военная техника не будет изъята из военных запасов Соединённых Штатов: её произведут специально для Украины без брони из объединённого урана.



AP

После нескольких недель неудачных попыток убедить канцлера Олафа Шольца разрешить поставку немецких танков Украине, президент США Джо Байден смог убедить Берлин отправить военную технику Киеву. ВСУ уверены, что если к весне западные танки не появятся на поле боя, то для успешного отражения предстоящего наступления российских войск будет уже поздно, пишет The Washington Post.

По данным издания, Вашингтон изначально не хотел передавать «абрамсы», ссылаясь на сложность их эксплуатации и опасения Пентагона о том, что в «руки России» может попасть засекреченная броня танков. Тем не менее США изменили свою позицию после того, как Берлин поставил условие, что не будет отправлять свои танки Leopard 2 в одиночку.

В статье приводится пересказ разговора Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого был найден консенсус и разработана единая позиция о военной помощи Киеву со стороны стран Запада. В частности, в ходе разговора Байден напомнил своему немецкому коллеге о передаче Великобританией 14 своих танков Challenger, а также передачу сотен боевых бронированных машин, в том числе американских Bradley и Stryker. Байдена беспокоили продолжающиеся растущие публичные разногласия по поводу танков, которые могли нанести ущерб его главному приоритету в отношении Украины — сохранению единства Запада под руководством США против России.

31 основной боевой танк Abrams M1A2 — их Байден официально разрешил отправить Киеву во вторник — не будет изъят из арсенала США. Тяжёлая военная техника будет закуплена в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Их произведут без штатной брони на основе объединённого урана и поставят в конце этого года или в следующем, пишет The Washington Post.

Для Берлина этого было достаточно, и в среду утром Шольц объявил в бундестаге о поставке примерно 80 «леопардов» из Германии и других европейских стран на Украину. Два дня спустя после заявления Байдена Киев запросил у Вашингтона самолёты-истребители F-16, резюмирует The Washington Post.